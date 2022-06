Näin paljon mökkimatkat kallistuivat vuodessa – bensakuluissa yli satasen lisäys

Polttoaineen hinta on kohonnut vuoden aikana huomattavan paljon, mikä kirpaisee autolla mökille suuntaavia.

Kesää on jo vietetty jonkin aikaa ja suuri osa suomalaisista on aloittelemassa lomiaan.

Autolla liikenteessä olevat lomalaiset suuntaavat kesämökeilleen huoltoasemien bensapumppujen kautta. Jos kesän mökkireissulle latistajaa etsii, saattaa se juuri polttoainepumpulta löytyä.

Polttoaineen hinta on nimittäin noussut huimaa vauhtia viime kesän hinnoista, jotka olivat kalleimpia vuosikausiin.

Vuoden 2021 kesäkuussa dieseliä sai 1,49 euron keskiarvolitrahintaan, kertoo Autoalan tiedotuskeskuksen tilastokeskukselta saama data. 95-oktaaninen bensa sen sijaan kustansi autoilijalle yhdeltä litralta 1,64 euroa. 98-oktaanisesta sai maksaa viime vuoden kesäkuussa 1,73 euroa litraa kohden.

Vuoden takaisia lukuja tulee tämän vuoden hintoja katsellessa monelle autoilijalle ikävä.

Polttoainepumput odottamassa seuraavaa asiakasta.

Polttoaine.net-sivuston mukaan juhannusviikon alussa dieselin keskiarvohinta litraa kohden oli 2,44 euroa. Dieselin hinta on vuodessa noussut huimat 64 prosenttia, eli 95 senttiä litraa kohden. Polttoaine.netin tiedot perustuvat kuluttajien ilmoittamiin hintoihin. Kyseessä ei ole virallinen tilasto.

95-oktaanisen bensan hinta on noussut hieman maltillisemmin. Litrahinta on tämän vuoden kesäkuussa 2,53 euroa. Tämä tarkoittaa 89 sentin hinnannousua litraa kohden, sekä 54 prosenttia vuoden takaista korkeampaa hintaa.

98-oktaanisen bensan kohdalla nousu on ollut melko samanlaista kuin 95-oktaanisen kohdalla. Litra 98-oktaanista maksaa kesäkuussa 2022 keskiarvoltaan 2,63 euroa. Hinta on noussut vuodessa 52 prosenttia, tarkoittaen 90 sentin hinnannousua litraa kohden.

Näiden lukujen perusteella IS selvitti kuinka paljon mökkimatkojen hinnat ovat vuodessa nousseet. Polttoaineiden hinnat laskettiin edestakaiselta matkalta autolla, joka kuluttaa seitsemän litraa sadalla kilometrillä. Matkat katsottiin Google Maps -karttapalvelun avulla käyttäen lyhyintä palvelun antamaa reittiä.

Helsinki–Kuopio–Helsinki 780 km

Kuopio pitää mökkikuntien kärkipaikkaa, kunnassa on yli 10 000 mökkiä. Helsingistä Kuopioon tehtävälle mökkireissulle tulee hintaa dieselkäyttöisellä autolla 133 euroa, joka on 51 euroa enemmän kuin vuosi sitten.

95-oktaanisella bensalla kulkevalla autolla polttoaineen hinnaksi tulee 138 euroa, eli 49 euroa viime vuotista enemmän. 98-oktaanista bensaa käyttävä auto syö matkalla 147 euron edestä bensaa, mikä on 49 euroa enemmän kuin viime vuonna.

Polttoainehintoja kuvattuna Oulunkylän Nesteellä 15.6.2022.

Tampere-Kuopio-Tampere 606 km

Tampereelta Kuopioon ja takaisin dieselautolla ajavan kukkaro kevenee 103 eurolla. Tämä on 40 euroa viimevuotista enemmän.

Ysivitosta kuluttavalla autolla kulkeva joutuu maksamaan bensoista 107 euroa, mikä on 38 euroa enemmän kuin viime vuonna. 98-oktaanisella bensalla matkan hinnaksi tulee 112 euroa, eli 38 euroa viime vuotta enemmän.

Helsinki-Mikkeli-Helsinki 462 km

Mikkeli on Kuopion jälkeen toiseksi suosituin mökkikunta, Mikkelistäkin löytyy yli 10 000 mökkiä. Helsingistä Mikkeliin ja takaisin ajaa dieselautolla 79 euron hintaan. Vuosi sitten saman matkan hinnaksi tuli 48 euroa, tarkoittaen 31 euron hinnannousua.

95-oktaanisella bensalla matkan hinta nousee 81 euroon, mikä on 29 euroa viime vuotta enemmän. 98-oktaanisen bensan hinta on tällä matkalla noussut 29 eurolla, pankkitili kevenee yhteensä 85 euron verran.

Lappeenranta-Puumala-Lappeenranta 199 km

Itä-Suomen mökkeilyhelmiin kuuluvaan Puumalaan Lappeenrannasta dieselautolla sinne ja takaisin suuntavalle hintaa tulee 34 euron verran, 13 euroa viime vuotta enemmän.

95-oktaanista bensaa kuluu matkalla 35 euron verran, hinta on noussut viime vuodesta 12 euroa. Jos matkan taittaa 98-oktaanista bensaa moottoriin syöttäen, tulee hinnaksi 36 euroa, joka on noin 13 euroa viime vuotta enemmän.

Mökin rauhaan päästäkseen joutuu autoilija pulittamaan huomattavasti viimevuotista enemmän.

Turku-Salo-Turku 116 km

Turun ja Lohjan välissä sijaitseva Salo on tuhansien mökkien kunta. Edestakaisen mökkireissun Saloon tekevä dieselautoilija pulittaa lystistä 20 euroa, tarkoittaen seitsemän euron hinnannousua viime vuodesta.

95-oktaanisella bensalla ajava maksaa lähemmäs 21 euroa, joka taas on kahdeksan euroa viime vuotta enemmän. 98-oktaanisella bensalla kulkevalla autolla matkan hinnaksi tulee niin ikään 21 euroa, nousua viime vuodesta on seitsemän euron verran.

Jyväskylä-Kuusamo-Jyväskylä 1 106 km

Kuusamo lukeutuu koko maan suosituimpiin mökkikuntiin. Kuusamon erikoisuus on se, että kunta on mökkeilijöiden suosiossa sekä talvella että kesällä. Jyväskylästä Kuusamoon ja takaisin ajaa dieselautolla 189 euron hinnalla. Tämä on 74 euroa viime vuotta enemmän.

95-oktaanisella bensalla kulkeva ajoneuvo syö reissulla 196 euroa, joka tarkoittaa noin 69 euron hinnannousua. 98-oktaaninen bensa maksaa autoilijalle tällä matkalla 203 euron verran, eli 70 euroa enemmän kuin vuosi sitten.

Eikö mökkimatkaasi näkynyt? Ei hätää

Kokosimme myös hintojen nousut 40 kilometrin, 100 kilometrin, 200 kilometrin ja 500 kilometrin matkoilta, jotta voit helposti laskea oman mökkimatkasi uuden hinnan näitä lukuja käyttämällä. Esimerkiksi sadan kilometrin matkalla dieseliä kuluu vajaat seitsemän euroa viime vuotta enemmän. 95- sekä 98-oktaanista sen sijaan kuluu satasella kuusi euroa enemmän.

Alta löydät jokaisen kolmen polttoainelaadun hintoja koskevat taulukot. Kilometrikohtaiset vanhat sekä uudet hinnat löydät jokaisen polttoainetaulukon lopusta yllä artikkelissa läpikäytyjen matkojen jälkeen.