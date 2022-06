Katia, 25, rakensi 1 900 sian sikalan, vaikka kustannusten nousu huolettaakin: "yksi sika syö noin 170 kiloa viljaa ja rehua”

”Laskimen kanssa on kuljettava ja kulut pidettävä kurissa”, tuore yrittäjä kuvailee sikalaliiketoimintaa. Investointi on mittava, noin 1,5 miljoonaa euroa.

Kauhajoen Hangaskylässä juhlistettiin maanantaina upouuden lihasikalan valmistumista ja käyttöönottoa. Sikalan on rakentanut 25-vuotias maatalousyrittäjä Katia Isoaho, jonka usko kotimaiseen lihan- ja ruuantuotantoon ei ole horjunut.

Uuden sikalan rakentaminen keskellä maatalouden kovinta kustannuskriisiä on harvinainen tapaus. Niin harvinainen, että maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinenkin (kesk) oli saapunut paikalle.

Katiaa ei aivan ensimmäiseksi mieltäisi sikafarmariksi, mutta heti kättelyssä käy selväksi, että tämä nainen tietää mitä tekee.

1,5 miljoonan euron investointi ei ole aiheuttanut painajaisia. Sen sijaan Katia kyllä kertoo viettäneensä joitakin unettomia öitä rakennusprojektin aikana.

– Kun on paljon asioita kesken, on vaikea rauhoittua. En ollut nähnyt edes leikkimökin rakentamista, kun aloin tähän. Olin ihan täysin muiden ihmisten ja heiltä saadun tiedon ja ajatusten varassa, hän kertoo.

Rakennustyömaalle tulleet ammattilaiset eivät aluksi oikein mieltäneet, että työmaalla pyörinyt nuori nainen on paikan pomo.

– Ne kysyivät, että mihinäs isäntä on. Vastasin, ettei täällä tämän kummempaa ole, hän nauraa.

Kova palo maatalousyrittäjäksi

3 000 neliön sikala valmistui vuosi sitten keväällä. Katia Isoahon ei tarvinnut maksaa rakentamisesta kaikkein kovinta hintaa.

– Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat kyllä loppua kohti, mutta kustannusarvio ylittyi vain vähän. Mutta jos olisin aloittanut rakentamisen tänä vuonna, kustannuksia olisi tullut 30–40 prosenttia enemmän.

Ensimmäisen kerran Katia suunnitteli oman sikalan rakentamista jo 18–19-vuotiaana. Hän oli käynyt maatalousoppilaitoksen, ja yrittämiseen oli kova palo.

– Oli kyllä äärettömän hyvä, että kasvoin vielä muutaman vuoden ennen kuin aloin rakentaa. Jos olisi silloin jo rakentanut, homma olisi todennäköisesti mennyt mönkään. Olin työharjoittelussa, kävin ammattikorkeakoulun ja tapasin uusia ihmisiä, ja se kyllä käänsi ajatuksia oikein päin, kertoo vuosi sitten agrologiksi valmistunut maatalousyrittäjä.

10 vuoden työkokemus

Katia Isoaho tiesi jo pikkutyttönä, mitä haluaa isona tehdä. Hän aloitti työt kotitilalla 13-vuotiaana, joten kokemusta eläinten hoidosta, traktorihommista ja maiden viljelystä on ehtinyt kertyä jo yli kymmenen vuotta.

Jalasjärvellä sijaitsevaa kotitilaa hoitaa Katjan setä Vesa Isoaho.

– Kyllä minusta on pienestä pitäen leivottu jatkajaa kotitilalle. Tilan jatkaminen olikin aika pitkään mielessä, mutta koska sedälläni on vielä 10 vuotta tehokasta työaikaa jäljellä, aloitan nyt tällä omalla sikalalla. Katsotaan sitten kymmenen vuoden päästä, ostanko lisää.

Katia toimii tilallaan sekä isäntänä, emäntänä että yrittäjänä. Isoahon Tila Oy:n sikalassa oli avoimien ovien päivä tiistaina, ja Katia Isoaho haluaa toimia avoimesti muutenkin.

Katian sikala sijaitsee muutaman kymmenen kilometrin päässä kotitilasta. Hän tekee yhteistyötä setänsä kanssa, jolla on myös uuden sikalan vieressä, samassa pihapiirissä oma sikalayksikkö. Katia on vastannut myös setänsä sikalan hoidosta jo ennen kuin alkoi rakentaa omaansa.

Uudesta sikalasta hän halusi tehdä mahdollisimman helppohoitoisen ja toimivan.

– Sellaisen, että sekä ihmisillä että eläimillä on siellä kivaa. On myös tärkeää, että välillä voi pitää lomaakin.

Mistä sitten tietää, että sioilla on karsinassa kivaa?

– Sika on onnellinen, kun sen häntä on saparolla. Jos sitä harmittaa, tai sillä on kuuma tai kylmä, tai ruoka on pahaa, se ei nosta häntää ylös saparolle, vaan häntä roikkuu alaspäin.

Sioilla on karsinoissa enemmän tilaa kuin asetus määrää. Tekniikka on viety niin pitkälle, että ihmisille jää aikaa keskittyä eläinten hoitoon. Parhaaksi tekniseksi ratkaisuksi Katia mainitsee tihkukastelulinjat, joista tippuu vettä karsinoihin.

– Se on puhtaanapidon kannalta tosi suuri juttu. Siat tietävät, missä on märkää, ja käyvät siellä vessassa. Ja siellä nukutaan missä on kuivaa.

Sikala on ollut alusta lähtien antibioottivapaa, mikä tarkoittaa, ettei sikoja lääkitä antibiooteilla.

Katia pitää investointia kaikin puolin onnistuneena.

– Olen tyytyväinen mun sikalaan. Suuremmilta ongelmilta on säästytty, ja possut voivat oikein hyvin.

Sika on onnellinen, kun sen häntä on saparolla, Katia Isoaho kertoo.

Kuin mitä tahansa liiketoimintaa

Isoahon Tila Oy työllistää tällä hetkellä Katian lisäksi yhden työntekijän.

– Myös setämies ja isä pyörivät täällä silloin tällöin auttamassa, ja jos haluan, pystyn olemaan päivän tai pari poiskin.

– Olen ajatellut alusta asti tämän sikalan kuin minä tahansa liiketoimintana. Laskimen kanssa on kuljettava ja kulut pidettävä kurissa. Rahat on laitettu sellaisiin asioihin jotka tuottavat, ja turhat jutut on jätetty pois.

Kustannusten nousua hän on murehtinut siinä missä muutkin maatalousyrittäjät.

– Tilanne on se, että yksi sika syö noin 170 kiloa viljaa ja rehua. Yhden viljatonnin hinta oli tasan vuosi sitten 145 euroa, ja nyt se on vähän reilu 400 euroa. Huonollakin matikalla on tosi helppo laskea, missä mennään. Omia viljapeltoja ei minulla ole, joten siat syövät ostoviljaa. Kovin suuria heilahteluja ei saa tulla.

Nuori maatalousyrittäjä lupaa tuottaa ihmisille ruokaa niin kauan kuin se on mahdollista.

– Meillä jokaisella on nälkä kolmen tunnin välein. Se on markkinoiden, kaupan ja kuluttajien asia, onko se kotimaista vai ulkomaista lihaa, jota kaupasta löytyy.

Katia toimii tilallaan sekä isäntänä, emäntänä että yrittäjänä. Hänen poikaystävällään on oma maitotila toisaalla.

