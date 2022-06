Italia, Saksa, Itävalta... Euroopassa aiotaan käynnistää uudelleen hiilivoimaloita

Ilmastotavoitteet saavat toistaiseksi väistyä, kun suuria kaasunkäyttäjämaita uhkaa energiapula.

Eri puolilla Eurooppaa suuret venäläisen maakaasun käyttäjät, kuten Saksa, Itävalta ja Italia aikovat turvautua kivihiilivoimaloihin helpottaakseen ensi talvena uhkaavaa energiapulaa.

Esimerkiksi Saksan hallitus ilmoitti sunnuntaina, että se aikoo avata uudelleen poikkeussäädöksin hiilivoimaloita sähkön tuotantoa varten.

– Tämä on kivuliasta, mutta pakollista tässä tilanteessa kaasun käytön vähentämiseksi, sanoi vihreitä edustava talousministeri Robert Habeck.

Venäjän kaasuyhtiö Gazprom on vähentänyt kaasun vientiä Saksaan Nord Stream 1 -päälinjaansa pitkin jo 60 prosenttia, kertoo talouslehti Financial Times. Virallinen syy on Gazpromin mukaan Kanadan sanktioissa, joiden myötä tarvittavaa uutta laitteistoa on jäänyt saamatta. Euroopassa tätä ei uskota.

Saksan päätös sotii maan ilmastotavoitteita vastaan, sillä hallituksen on tarkoitus luopua hiilivoimasta vuoteen 2030 mennessä. Helpotusta ei tule ydinvoimasta, sillä kolme yhä toimivaa ydinvoimalaa on määrä sulkea kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Sen sijaan apua on tarkoitus saada nesteytetystä maakaasusta eli LNG:stä sekä lisääntyvästä Norjan tuonnista.

Kaasulla on katettu noin 15 prosenttia Saksan sähköntuotannosta.

Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan helmikuussa Saksa toi peräti 55 prosenttia kaasustaan Venäjältä, mutta osuus on laskenut roimasti. Saksan liittokansleri Olaf Scholz on kuvannut maan riippuvuutta venäläisenergiasta ”virheeksi Saksan talouspolitiikassa”.

Myös Itävallan hallitus ilmoitti viikonloppuna, että hiilivoimaa voidaan ottaa takaisin käyttöön sähkön tuotantoa varten. Samoin Italian kaasuntuonti Venäjältä on vähentynyt selvästi ja maa aikoo mahdollisesti ilmoittaa tällä viikolla poikkeustoimista.

Samaan aikaan maakaasun hinta on jatkanut nousuaan. Saksan suurimman energiayhtiön RWE:n toimitusjohtaja Markus Krebber ilmoitti, että voi mennä kahdesta viiteen vuoteen ennen kuin energian hinnat laskevat takaisin alemmalle tasolleen.

Venäjä toisti tänään kantansa, jonka mukaan Eurooppa voi syyttää energia-ahdingostaan vain itseään pystytettyään tiukat pakotteet Ukrainan sodan puhkeamisen myötä.