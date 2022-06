Ajattelitko, että hinnat ovat Suomessa nousseet kovaa vauhtia? Yksi kuva näyttää rajut erot maiden välillä

Virossa inflaatio oli toukokuussa jo 20,1 prosenttia.

Kuluttajahintojen nousu on kiihtynyt tänä vuonna koko euroalueella kovaa vauhtia. Euroalueen inflaatio oli toukokuussa keskimäärin 8,1 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

Vaikka inflaatio on kiihtynyt myös Suomessa, ovat lukemat Euroopan mittakaavassa maltillisia. Suomessa oli inflaatio toukokuussa 7,1 prosenttia, mikä on kolmanneksi matalin luku Euroopassa. Matalin inflaatioprosentti oli Maltalla 5,6 ja toiseksi matalin Ranskassa, 5,8.

Noin puolet euroalueen inflaatiosta selittyy energian hinnan nousemisella. Handelsbankenin pääekonomistin Timo Hirvosen mukaan suurin tekijä Suomen inflaatiolukemien taustalla on juuri energian vaikutus.

– Eri energiariippuvuusrakenne on yksi tekijä. Emme käytä niin paljon maakaasua, joten olemme säästyneet sitä kautta, eikä inflaatio ole noussut samalla tavalla.

Hirvosen mukaan Suomen lukemiin vaikuttaa myös se, etteivät palkat ole nousseet yhtä paljon kuin monessa Euroopan maassa. Lisäksi se, miten nopeasti raaka-aineiden kallistuminen siirtyy eteenpäin lopputuotteiden hintoihin, voi joissain maissa olla nopeampaa kuin Suomessa.

– Suomessa inflaatiota ovat nopeuttaneet viime vuonna asumisen ja liikenteen kallistuminen. Nyt ruoan hinta on lähtenyt nousemaan ja sen inflaatio oli 9 prosenttia toukokuussa. Se on raju luku.

Suurinta inflaatio oli euroalueella toukokuussa Baltian maissa. Viro pitää kärkipaikkaa 20,1 prosentin vuosivauhdilla, Liettuan ja Latvian inflaatiolukemat ovat puolestaan 18,5 ja 16,4.

Myös Viron inflaatiolukemiin vaikuttaa energian hinnannousu, mutta ainoastaan sillä ne eivät selity, Hirvonen sanoo. Hänen mukaansa taustalla vaikuttaa myös muun muassa palkkojen nouseminen.

Esimerkiksi asumisen hintojen nousu oli Virossa toukokuussa 63 prosenttia, kuljetusten 27 prosenttia ja ruoan 17 prosenttia.

– Nämä ovat samoja tekijöitä kuin Suomessa, mutta vielä astetta kovempia.

Hirvosen mukaan ero voi syntyä esimerkiksi siitä että yrityksille on mahdollista siirtää hintojen nousu nopeammin lopputuotteiden hintoihin kuin muissa maissa. Myös talouden rakenteelliset tekijät ja maakohtaiset painotukset kotitalouksien kulutuksessa vaikuttavat.

Handelsbankenin pääekonomisti Timo Hirvonen.

Erot inflaatiolukemissa ovat euromaiden välillä poikkeuksellisen suuria. Asiaa havainnollistaa se, että vielä toukokuussa 2021 inflaatio oli Virossa 3,1, euroalueella keskimäärin 2 ja Suomessa 2,3 prosenttia. Erot ovat siis revenneet vuodessa hyvin paljon.

– Sota on lyönyt lisäkierroksia, mutta kyllä inflaatio oli jo viime vuoden loppupuolella korkealla tasolla. Toipuminen pandemiasta on kiihdyttänyt inflaatiota kaikissa euroalueen maissa. Joissain maissa se on iskenyt vielä voimakkaammin kuin toisissa.

Inflaatiolukemien eroihin vaikuttaakin Hirvosen mukaan myös se, missä vaiheessa maiden taloudet ovat pandemiasta toipumisessa.

– Jos tarvitaan työvoimaa ja esimerkiksi palvelualoilla työntekijöitä ei ole saatavilla, niin palkat nousevat. Esimerkiksi Espanja on vielä takamatkalla toipumisessa pandemiasta.

Kun inflaatio laukkaa euroalueella ennätyslukemissa, täytyy Euroopan keskuspankin joka tapauksessa nostaa ohjauskorkoa. Tulevaisuudessa asia voi kuitenkin olla vieläkin monimutkaisempi.

– Jos kävisi niin, että joissain maissa inflaatio palaisi lähelle kahta prosenttia, eli keskuspankin hintavakaustavoitetta ja toisissa maissa se taas jäisi kymmeneen prosenttiin, olisi se rahapolitiikan virityksen kannalta haastava tilanne, koska rahapolitiikkaa pitää tehdä koko euroalueen näkökulmasta. Tällä olisi vaikutuksia myös maiden välisiin kilpailukykyeroihin.

Näkymä siitä, miten inflaatio kehittyy ensi vuonna on Hirvosen mukaan vielä epäselvä. Tietyt tekijät puhuvat sen puolesta, että inflaatio alkaisi tasaantumaan.

– Jos raakaöljyn hinnannousu tasaantuu, siitä tulee negatiivista kontribuutiota.

Hän kuitenkin toteaa, että jos ruoan hinta säilyy korkealla tasolla, palkat lähtevät nousemaan ja Venäjän arvaamattomuus vaikuttaa edelleen muun energian hintaan, on olemassa riski, että inflaatio säilyy korkealla tasolla myös ensi vuonna.