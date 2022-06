Aurinkosähkön osuus Suomen sähkön kokonaistuotannosta oli noin 0,4 prosenttia viime vuonna.

Aurinkosähkön pientuotanto on kasvanut nopeasti ja kapasiteetti on lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa, kertoo Energiavirasto. Vuodenvaihteessa sähköverkkoon oli liitetty noin 395 megawattia aurinkosähkön tuotantokapasiteettia. Arvio on, että kapasiteetti kasvoi vuodessa yli 100 megawattia.

Aurinkosähkö vastasi Suomen sähkön kokonaistuotannosta noin 0,4 prosenttia viime vuonna. Verkkoon asennetusta sähkön tuotantokapasiteetista sen osuus oli viime vuoden lopussa 2,2 prosenttia.