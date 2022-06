MTV ja HS kertovat Akavan puheenjohtajan vaihtuvan kesken kauden

Seuraajaehdokkaina kaksi nimeä.

Korkeasti koulutettuja edustavan Akavan puheenjohtaja on vaihtumassa kesken kauden. Nykyinen puheenjohtaja Sture Fjäder aikoo luopua tehtävästään jo tänä vuonna, kertovat MTV:n uutiset ja Helsingin Sanomat.

Helsingin Sanomien lähteiden mukaan Fjäder kertoo päätöksestään ensi viikolla.

Fjäder on johtanut Akavaa vuodesta 2011. Hänet valittiin jatkokaudelle viimeksi elokuussa 2020.

Molemmat mediat mainitsevat mahdollisina seuraajina Tekniikan akateemisten toiminnanjohtajan Jari Jokisen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön toiminnanjohtajan Maria Löfgrenin.

Löfgren vahvistaa HS:lle olevansa ehdolla ja Jokinen kertoo olevansa käytettävissä, jos Fjäder jättää kautensa kesken.

Kokoomuslaisen Fjäderin on huhuttu olevan lähdössä ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Hän myönsi eilen Demokraatissa ehdokkuuden kiehtovan.

– En sano kyllä, mutta en sano myöskään ei.

Fjäderin asemasta on leimahtanut aika ajoin kipakka keskustelu järjestön sisällä, kun hän on sanonut jotain, mikä on suututtanut akavalaisia.

Useat akavalaiset liitot esimerkiksi ärsyyntyivät Fjäderin syksyllä 2018 Ylellä esittämästä kommentista, jonka mukaan kouluttamattomille maahanmuuttajille voisi maksaa pienempää palkkaa, jotta he pääsisivät töihin. Muutama liitto ilmoitti tuolloin, että Fjäder ei enää nauti niiden luottamusta.

Kohua nostatti myös Fjäderin sopimus, jonka mukaan hän olisi saanut Akavasta täyden korvauksen vajaan kahden vuoden ajan, vaikka olisi hävinnyt puheenjohtajavaalin vuonna 2020.

Akavaan kuuluu 36 jäsenliittoa, joissa on yhteensä yli 600 000 jäsentä.