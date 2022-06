Italian taloudesta virisi jälleen suuri huoli – ”Tämä on yhtälönä vaarallisen näköinen”

Italian kymmenen vuoden valtionlainan korko nousi neljään prosenttiin ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen.

Valtionlainojen korkojen nopea nousu euroalueella on herättänyt huolen tilanteen kriisiytymisestä.

Italiassa valtion kymmenvuotisen joukkovelkakirjalainan korko nousi keskiviikkona neljään prosenttiin ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen. Ero Saksan korkoihin on jo yli kaksinkertainen

OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio arvioi, että euroalueella on nähtävissä oireita kriisistä.

Sijoittajien luottamus Italian lainanmaksukykyyn on koetuksella, ja Euroopan keskuspankin täytyisi löytää keinoja, joilla hillitään valtionlainojen korkojen nousuja. Keskuspankki joutuu kuitenkin myös nostamaan ohjauskorkoaan hillitäkseen kiihtyvää inflaatiota.

EKP ilmoitti viime viikolla aloittavansa koronnostot heinäkuussa.

– Keskuspankki joutuu nostamaan korkoja taistellakseen inflaatiota vastaan, mutta samaan aikaan korkojen tilanne on erityinen ongelma velkaantuneille valtioille, Ritakallio sanoo.

Hän toteaa, että jos inflaatio ei ala taittumaan, keskuspankeilla on suuria paineita viedä korkoja ylös silläkin uhalla, että se ajaa taloutta taantumaan.

Keskiviikkona EKP päätti hätäkokouksessaan sijoittaa elvytysohjelmiin ostettujen velkakirjojen varoja joustavasti korkoerojen kasvun torjumiseksi. Keskuspankki kertoi myös kehittelevänsä uutta välinettä, jolla puututaan kasvaviin korkoeroihin.

Jos EKP ei saa vakautettua tilannetta, kasvaa riski sille, että muut maat joutuvat tukemaan Italiaa, Ritakallio sanoo.

– Tästä voi seurata se, että taas joudutaan euroalueella miettimään, miten tilanne hoidetaan.

Ritakallio huomauttaa, että Italian joukkovelkakirjoilla hankitusta velasta lähes viidesosa on EKP:n taseessa ja paljon velkaa on myös italialaisten hallusta.

– Mutta kokonaisuutena velkamäärä on niin iso, että talouskasvu näyttää niin globaalisti kuin euroalueellakin hidastuvan ensi vuoteen, ja riski taantumasta on kasvussa, joten kyllä tämä yhtälönä on vaarallisen näköinen.

Ritakallio arvioi, että uutta eurokriisiä kohti ei kuitenkaan olla menossa. Hän toteaa, että keskuspankin valmiudet reagoida ovat isommat kuin vuosina 2010 ja 2011.

– Lähikuukausien kehitystä ei voi kuitenkaan katsoa huolettomasti. Jostain suunnasta pitäisi tulla signaaleja, jotka rajoittavat inflaatiovauhtia, eikä niitä ole missään näkyvissä, hän toteaa.

Myös Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich huomauttaa, että vielä ei puhuta 2010-luvun kaltaisesta eurokriisistä.

– Muistamme eurokriisistä kauhuskenaarioita. Jos Italian taloustilannetta epäillään, samalla epäillään kyllä koko euroalueen tilannetta. Jos Italia ei saakaan enää rahoitusta ja se tarvitseekin vaikka jonkinlaisen tukipaketin ja apua tässä rahoituksen saannissa, se on sitten aikamoinen haaste koko euroalueelle.

EKP on aiemmin ostanut suuria määriä velkakirjoja markkinoilta osana elvytystoimia. Nyt EKP aikoo lopettaa nettomääräiset velkakirjaostot.

– Nämä ostot käytännössä muutamassa viikossa päättyvät kokonaan. Jatkossa EKP aikoo pitää velkakirjaomistuksensa muuttumattomina. Eli vain kun vanhoja velkakirjoja erääntyy, EKP sijoittaa niistä vapautuvat rahat uudelleen markkinoille.

Keskiviikon hätäkokouksessaan EKP päätti, että se voi ostaa Italian kaltaisten velkaantuneiden maiden velkakirjoja erääntyvien joukkolainojen varoilla. EKP siis lupasi, että tarpeen tullen se auttaa velkaisia euromaita pitämään korkokattojaan kurissa.

Von Gerichin mukaan EKP voisi sijoittaa esimerkiksi Saksan erääntyvistä velkakirjoista tulevia rahoja Italiaan.

– Näin Italiaan tulisi nettomääräistä ostoa, vaikka EKP ei kokonaisuudessaan nettomääräisesti ostaisikaan.

Joka tapauksessa Italian täytyy nyt siis löytää uusia ostajia velalleen samaan aikaan, kun korot nousevat.

EKP:n pitää miettiä hienosäätötyökaluja, jotta rahapolitiikka ei kiristyisi yhdessä maassa liian nopeasti verrattuna euroalueen keskiarvoon, von Gerich sanoo.

Keskiviikkona EKP päätti vauhdittaa uuden osto-ohjelman valmistelua, jotta ostoja voisi kohdentaa suoraan esimerkiksi Italiaan. Kyseessä ei von Gerichin mukaan ole rahapoliittinen elvytystoimi, vaan ennemmin EKP:n retoriikassa ”rahapolitiikan välitysmekaniikan tukeminen”.

– Jos Italian korot nousevat nopeampaa kuin vaikkapa Saksan korot, silloin koko rahapolitiikka kiristyy nopeampaa tahtia Italiassa, ja tämä on EKP:n ja euroalueen kannalta huonoa kehitystä.

Von Gerich muistuttaa että paine ei koske tällä hetkellä vain Italiaa.

– Esimerkiksi Kreikka, Espanja ja Portugali ovat tässä vahvasti mukana, ja painetta on koko Etelä-Eurooppaan ylipäänsä. Vaikka esimerkiksi Espanjan varoissa korkopaine onkin ollut maltillisempaa, suunta on silti ollut sama.

” ”Myös Suomen talous kärsisi siinä tilanteessa.”

Von Gerich pitää huojentavana, että leviämispaine ei ole ollut yhtä voimakasta kuin se oli esimerkiksi eurokriisin aikaan.

Italian taloudellinen tilanne ei ole vain Italian oma asia, vaan se heijastuu koko euroalueeseen.

– Jos Italia kriisiytyisi kunnolla, kyllä siinä nousisi kysymykset taas koko euroalueen tulevaisuudesta ja voisi nousta pelkoa koko euroalueen hajoamisesta. Myös Suomen talous kärsisi siinä tilanteessa.

Von Gerichin mukaan jää nähtäväksi, riittävätkö yksin EKP:n toimet.

– Olisi haastavaa, jos Italian tilanne kriisiytyisi. Pahimmassa tapauksessa peliin tulee taas se, millä tavalla Italiaa voitaisiin sitten auttaa, ja toki Suomen pitäisi silloin olla mukana näissä tukioperaatioissa.