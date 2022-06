Seuraaja tulee Ruotsin Finanssivalvonnan johdosta.

Ruotsin keskuspankki saa uuden pääjohtajan vuodenvaihteessa. Stefan Ingvesin tilalle on Ruotsin pankkivaltuuston kokouksessa valittu Erik Thedéen, joka on vuodesta 2015 toiminut Ruotsin Finanssivalvonnan pääjohtajana.

Ingves, 69, on kotoisin Suomesta. Hän on kasvanut Närpiössä, mutta on opiskellut ja tehnyt työuransa Ruotsissa. Hän aloitti Ruotsin keskuspankin pääjohtajana vuonna 2006.

