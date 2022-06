Suomen Kuvalehti kertoo McDonald’sin työntekijöiden raportoimista ongelmista.

Esa Soininen on yrittäjänä seitsemässä McDonald’sissa, joiden työntekijät ovat kertoneet huonoista työoloistaan Suomen Kuvalehdelle.

Suomen Kuvalehti uutisoi, että McDonald’s ravintoloissa on suuria puutteita hygieniassa ja työolosuhteissa. Lehti on kuullut useita työntekijöitä ja väliportaan esimiehiä, jotka ovat työskennelleet tai työskentelevät Suomen suurimpiin kuuluvan McDonald’s yrittäjän Esa Soinisen ravintoloissa. Ravintolat työllistävät yhteensä noin 500 ihmistä pääkaupunkiseudulla.

Työntekijöiden kertoman mukaan työvoimaa on ollut liian vähän ja se on uuvuttanut heitä. Lisäksi hygienia- ja ruokaturvallisuusohjeita on jatkuvasti laiminlyöty. Oiva-raportissa ravintolat ovat kuitenkin saaneet hyvät arviot.

Eräs työntekijä kertoo lehdelle, että ravintolassa oli niin saastaista, ettei hän uskaltanut syödä siellä mitään. Toisen mukaan ruokaturvallisuus ja hygieniaohjeiden noudattaminen oli työntekijöille vaikeaa.

– Useimmat pitivät puhelinta mukanaan tuotantoalueilla, eivät pesseet käsiään säännöllisesti, kaivoivat korvaa tai raapivat hiuksiaan ja sen jälkeen koskivat ruokaan, SK siteeraa työntekijän kuvausta.

Soininen selittää kiirettä muun muassa rekrytointivaikeuksilla.

– Ikävää, että tällaista tietoa on tullut. Ruoan ja henkilökunnan turvallisuus ovat mäkkärin kivijalat, Soininen sanoi Suomen Kuvalehdelle.

McDonalds’in Suomen toimitusjohtaja kertoo pääkonttorin ottavan kritiikin vakavasti.

Vuosien 2015–2021 välillä matkailu- ja ravintola-alan ammatilliseen peruskoulutukseen ja restonomikoulutukseen hakijoiden määrä on laskenut noin kolmanneksella ja henkilöstöpula on yksi ravintoloiden kasvun isoimpia esteitä ympäri Euroopan.

Aiemmin otsikoissa ovat olleen muun muassa Hesburgerin kohtuuttomat työolot ja Espresso Housen uuvuttava työtahti.