Valtion korkomenot kasvavat nyt kovaa vauhtia – ensi vuonna jo 300 miljoonan euron lisälasku

Suomen valtion velkakirjojen korot ovat nousseet selvästi puolen vuoden aikana, mikä näkyy julkisen talouden puskureissa.

Finanssineuvos Jenni Pääkkösen mukaan on päivänselvää, että korkojen nousu syö julkisen talouden puskureita.

ValtioHallinnon korkomenot paisuvat nyt kovaa vauhtia, koska valtion velkakirjojen korot ovat nousseet nopeasti puolen vuoden aikana, VM kertoo suhdannekatsauksessaan.

VM:n finanssineuvos Jenni Pääkkönen kertoi tiedotustilaisuudessa perjantaina, että ensi vuonna korkomenot paisuvat jo 300 miljoonaa euroa nykyistä suuremmiksi, ja vuonna 2026 menot ovat jo noin 900 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän.

Korkojen nousu näkyy menoissa sitä mukaa, kun lainoja uusitaan.

– On päivänselvää, että tällaiset lainanhoitomenot syövät julkisen talouden puskureita, Pääkkönen sanoi.

VM julkisti suhdanne-ennusteensa perjantaina. Jotkut Venäjän hyökkäyssodan seuraukset ovat yllättäneet sitten edellisen ennusteen.

– Se ei yllätä, että EU on laajentanut Venäjää vastaan asettamiaan pakotteita ja yritysten pako Venäjältä on ollut nopeaa, mutta ehkä se on yllättänyt, että Venäjää ei ole kuitenkaan täysin eristetty maailmantaloudesta, VM:n ylijohtaja, osastopäällikkö Mikko Spolander kertoi VM:n suhdannekatsausta koskeneessa tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Spolander huomautti, että pakotteita asettaneiden maiden rintama ei ole laajentunut eikä raaka-aineiden ja energian tuonti Venäjältä EU-maihin ole seisahtunut.

– Siirtymäaika venäläisestä energiasta on osoittautumassa pidemmäksi kuin hyökkäyksen alkuaikoina yleisesti arvioitiin.

Kevään yllätyksiin kuuluvat myös inflaation raju kiihtyminen sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa sekä sitä seuranneet keskuspankkien ohjauskorkojen nostot.

– Odotukset kiristyvästä rahapolitiikasta ovat nostaneet korkoja kautta linjan.

Mikko Spolander

Positiivisiksi puoliksi Spolander listasi sen, että työllisyys on ennätyslukemissa ja osaavasta työvoimasta on jopa pulaa.

– Talous ei ole romahtanut eikä se VM:n ennusteen mukaan romahdakaan.

Epävarmuus, inflaatio, rapautuva ostovoima sekä nousevat korot kuitenkin leikkaavat kulutuksen ja investointien kasvua sekä Suomessa että Suomen vientimarkkinoilla, Spolander sanoi.

– On hyvin mahdollista että monet maat Euroopassa käyvät läpi nopean taantuman kuluvan vuoden aikana.

Spolanderin mukaan keskeistä on se, miten nopeasti venäläiset raaka-aineet ja energia saadaan korvattua vaihtoehtoisista lähteistä sekä se, pystytäänkö hintojen ja kustannusten nousukierre välttämään ilman rahapolitiikan rajua kiristämistä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi torstaina kyselytunnilla, ettei hän sulje pois veronkevennyksiä ostovoiman parantamiseksi.

Spolander ei lämpene ajatukselle siitä, että veronkevennyksillä taklattaisiin väliaikaisen iskun aiheuttamia vaikutuksia.

Hänen mukaansa veropolitiikka on rakennepolitiikkaa, jolla pyritään saavuttamaan pitkän aikavälin tavoitteita kuten ilmastonmuutoksen torjumista tai talouden, työllisyyden ja tuottavuuden kasvattamista.

– Verotus voi olla huono väline poikkeuksellisten, väliaikaisten iskujen tasoittamiseen.