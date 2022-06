VM: Kiihtyvä inflaatio hidastaa talouden kasvua

Valtiovarainministeriö laskee ennustettaan tämän ja ensi vuoden talouskasvusta. Inflaation osalta ennustetta nostettiin.

Valtiovarainministeriö (VM) ennakoi talouskatsauksessaan, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,4 prosenttia. Ensi vuonna bkt:n arvioidaan kasvavan 1,1 prosenttia. Vuodelle 2024 VM ennustaa 1,3 prosentin kasvua.

Huhtikuussa ministeriö ennakoi kuluvalle vuodelle 1,5 prosentin kasvua ja ensi vuodelle 1,7 prosentin kasvua.

Talouskasvu jää VM:n mukaan ennakoitua hitaammaksi, koska helmikuun loppupuolella alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu yhä ja varjostaa talouden näkymiä. Lisäksi inflaatio nopeutuu aiemmin ennakoitua enemmän.

– Talous toipuu koronasta ja aikanaan sodastakin, mutta talouden kasvunäkymä jää vaisuksi. Talouden nostaminen suotuisammalle, ekologisesti kestävälle ja julkista taloutta vahvistavalle kasvu-uralle edellyttää kykyä kilpailla onnistuneesti investoinneista vertaistemme joukossa, osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Spolander sanoo tiedotteessa.

Ennusteessa oletetaan, että kesäkuun alussa vuonna 2022 asetetut talouspakotteet jäävät voimaan. Lisäksi oletetaan, ettei koronaepidemian leviämisen estämiseksi tehdä sellaisia rajoituksia, joilla olisi taloudellisia vaikutuksia.

VM ennustaa kuluttajahintainflaation kiihtyvän 5,8 prosenttiin tänä vuonna. Huhtikuun ennuste oli 4 prosentin inflaatiovauhti.

Hintojen nousu on ministeriön mukaan suurimmalta osalta seurausta energian hinnan noususta. Myös elintarvikkeiden hinnoissa on ollut havaittavissa kiihtyvää nousua. Energian ja raaka-aineiden hintojen nousu on alkanut näkyä myös tavaroiden ja palveluiden hinnoissa.

