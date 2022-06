Ministeri Ville Skinnarilta selkeä viesti suomalaisille yrityksille: Valtava kiinnostus Suomea kohtaan on nyt hyödynnettävä

Ville Skinnarin mukaan presidentti Bidenin ajama infrastruktuuripaketti ja vihreä siirtymä tarjoavat paljon mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

Kuluneen puolen vuoden aikana Suomen ja Yhdysvaltojen välit ovat lähentyneet entisestään Suomen Nato-jäsenyysprosessin aikana. Washingtonissa on suorastaan ravannut suomalaista valtiojohtoa presidenttiä myöten.

Lähentyneet välit puolustuspolitiikan puolella näkyvät kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin (sd) mukaan myös ulkomaankauppa-asioissa.

Skinnari vieraili keskiviikkona New Yorkissa, jossa hän tapasi muun muassa suomalaisten yritysten edustajia. Torstaina Skinnari vierailee Washington DC:ssä, jossa hän muun muassa tapaa poliitikkoja, presidentti Bidenin hallinnon edustajia ja kansainvälisiä rahoituslaitoksia.

Skinnarin mukaan paitsi valtiojohto, myös yritykset ovat tehneet kovasti töitä lisääntyneen yhteistyön eteen.

– Suomi kiinnostaa nyt tosi paljon maailmalla. Suomesta puhutaan, Suomeen halutaan matkustaa, Skinnari sanoo.

Skinnarin viesti Suomeen ja suomalaisille yrityksille on, että nyt kannattaa olla läsnä Yhdysvalloissa ja rakentaa pitkän aikavälin yhteistyötä ja olla rohkea.

– Suomen tunnettavuus on tällä hetkellä todella korkealla. Meidän yhteinen tehtävämme on hyödyntää se monella tapaa. Yksi tärkeä asia on kaupalliset suhteet. Sitä kautta yritykset saavat kauppoja ja luovat työpaikkoja. Sitä me tarvitsemme tässä maailmantilanteessa: uusia kumppanuuksia ja luottamusta. Puolustusalan tiivistyvä yhteistyö tuo myös valtavasti mahdollisuuksia.

Varsinkin Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinnon ajama infrastruktuuripaketti ja vihreä siirtymä tarjoavat Skinnarin mukaan suomalaisille yrityksille paljon mahdollisuuksia. 5G-verkon laajentaminen sekä uudet ratkaisut ja innovaatiot ovat nyt kysyttyjä.

– Näen, että meillä on vahvat kasvunäkymät juuri vihreän siirtymän, energiatuotannon sekä biotalouden ja merialan osaamisessa, Skinnari sanoo.

Liikenteen sähköistyminen on yksi merkittävä muutos.

Euroopassa autonvalmistajat ovat ilmoittaneet, että 2035 tehdään vain sähköautoja. Skinnarin mukaan Yhdysvalloissa on nyt kova halu tehdä osavaltiotasolla rohkeita ratkaisuja liikenteessä.

Tässä suomalaisyrityksillä on mahdollisuuden paikka. Skinnari mainitsee esimerkkinä suomalaisen Kempower-yhtiön, joka tekee latausasemia sähköautoille, sekä Nesteen biopolttoaineet.

Myös suomalaisille teknologia- ja softayrityksille on paljon mahdollisuuksia Yhdysvalloissa.

– 5G avaa mahdollisuuksia ihan kaikille teollisuudenaloille. Tämän asian eteen teemme nyt ulkoministeriössä valtavan paljon työtä, että olemme ensimmäisenä maailmassa liikkeellä. Se tarkoittaa tietysti sitä, että suomalaiset yritykset menestyvät ja Suomi menestyy.

Ministeri Skinnari kertoi, että syksyyn mennessä Suomi ja New Yorkin kaupunki ovat saaneet aikaan konkreettisia suunnitelmia yhteistyöstä digitalisaatossa ja vihreässä siirtymässä.

Washington DC:ssä Skinnari osallistuu muun muassa korkean tason metsätapahtumaan, jossa Yhdysvallat ja Suomi lähentävät yhteistyötään liittovaltion tasolla ensimmäistä kertaa. Tarkoituksena on työskennellä kohti kahdenvälistä julkilausumaa ennen COP27-kokousta Egyptissä. Julkilausumassa painotetaan metsäsektorin keskeistä asemaa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Suomi tekee jo yhteistyötä usean osavaltion kanssa kestävän metsäbiotalouden edistämiseksi.

Kokoukseen osallistuu myös metsäyhtiö UPM.n ja Business Finlandin edustajia.

– Metsäyhteistyö on tärkeä virstanpylväs Suomelle. Tämä on suuri kokonaisuus vihreästä siirtymästä hiilinieluihin ja metsien hoitamiseen, Skinnari kertoo.

– Tämä on Suomelle ja suomalaisille yrityksille valtava mahdollisuus. Metsäteollisuus on siinä ihan keskiössä. Osavaltiotasolla täällä kiinnostaa se, kuinka Suomessa on onnistuttu vihreässä siirtymässä ja hiilineutraalien tiekarttojen toteutuksessa. Se on kansainvälisesti ihan ainutlaatuista.

Skinnarin mukaan Yhdysvaltojen hallinto on tällä hetkellä sitoutunut ilmastotoimiin ja se kiinnittää huomiota metsäteollisuuden osuuteen ilmastotoimissa.

– Meidän tavoite on konkretisoida yhteistyötä osavaltiotasolla ja totta kai kehittää tutkimus- ja kehitystoimintaa yhdessä ja tuoda myös yritykset ja yliopistot lähemmäs toisiaan.

Skinnari näkee suomalaisyritysten mahdollisuudet tulevaisuudessa Yhdysvalloissa hyvin positiivisessa valossa.

– Maailma on nyt uudessa tilanteessa, ja Suomi on uudessa tilanteessa. Näen Yhdysvaltojen ja Suomen välisen kaupan syventämisen todella tärkeänä. Olemme nähneet kauppaluvuistakin hyvän kehityksen.

Skinnari pitää tärkeänä, että Yhdysvallat ja EU perustivat kauppa- ja teknologianeuvosto Trade and Technology Councilin kesäkuussa 2021.

– Se on ollut hyvin keskeinen alusta uudelle yhteistyölle. Meidän täytyy tehdä paljon töitä yhteisten standardien ja sähköisen kaupan eteen.

Skinnari sanoo, että Finnairin suorat lentoyhteydet Yhdysvaltoihin, mukaan lukien uusi reitti Dallasiin, ovat merkittäviä.

– On tärkeää, että lentoyhteydet ovat kehittyneet ja pandemian aikaiset matkustussäännöt ovat helpottuneet. Meidän yhteinen tehtävä on täyttää Finnairin koneet molempiin suuntiin.

Viime viikolla Skinnari vieraili Turkin pääkaupungissa Ankarassa ja Istanbulissa. Suomen ja Turkin välit ovat puolustuspolitiikkaan liittyen kiristyneet, sillä Turkki vastustaa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Skinnarin vierailu liittyi maiden välisiin kauppasuhteisiin. Mukana oli edustajia noin kolmestakymmenestä suomalaisyrityksestä.

– Meillä oli erittäin onnistunut matka. Saimme positiivisen vastaanoton niin ministereiltä kuin yrityksiltä ja Istanbulin kaupunginjohdolta. Se oli varmasti tärkeää Suomen ja Turkin suhteille myös jatkoa ajatellen.