Talon myyntiin tarvitaan paljon tietoa, mutta tarkat asiakirjat suojelevat myyjää – ”Itse en uskaltaisi myydä”

Vanhan omakotitalon myyntiin kannattaa valmistautua keräämällä tarvittavat asiakirjat hyvissä ajoin.

Rintamamiestalon myynti on tuttu aihepiiri Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silanderille.

– Olimme toissa vuonna myymässä meidän edellistä kotiamme, hän kertoo.

– Päädyimme sitten laittamaan sen vuokralle, mutta kävimme prosessin pitkälle läpi. Kuntokartoituksen ja energiatodistuksen hankkiminen olivat opettavaisia meille itsellemmekin.

Rintamamies- tai minkä tahansa omakotitalon myyjällä on niin sanottu tiedonanto­velvollisuus, eli paljon vastuuta oikeiden tietojen antamisesta ostajalle. Kiinteistökauppaa säätelevän maakaaren mukaan ostajalle on kerrottava muun muassa talon kunnosta, korjauksista ja iästä totuudenmukaisesti.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander.

Useimmiten kaupantekoa hoitaa käytännössä kiinteistövälittäjä, jolla on vastaavasti selonottovelvollisuus.

– Emme vastaa välittäjänä piilevistä virheistä, mutta vastaamme kaikista niistä tiedoista, selventää Huoneistokeskuksen aluejohtaja Miika Muroma.

– Selonottovelvollisuus tarkoittaa, että jos emme saa omistajalta tietoja, tai epäilemme niitä, niin meidän on selvitettävä talon tietoja niin pitkälle kuin mahdollista.

Tietojen lähteinä voivat olla eri viranomaisilta saatavat todistukset, kuten lainhuuto­todistus, joka kertoo kiinteistön omistajan, sekä rasitustodistus, josta selviävät mahdolliset kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset. Tämän lisäksi tarpeellisia asiakirjoja voivat olla esimerkiksi kiinteistörekisteriote, rakennuksen piirustukset ja lupa-asiakirjat, tontti- ja tilakartta ja kaavaote.

– Itse en uskaltaisi myydä, jos tietoja ei ole tarkistettu viranomaisilta, Muroma sanoo.

– Ja jos on epävarmuutta esimerkiksi pinta-alasta, voin ehdottaa sen mittaamista.

Vaikka myyntiä hoitaisi välittäjän kautta, Silander neuvoo myös omistajaa pyytämään asiakirjoista kopiot myös itselle. Tiedoista keskustellaan myyntitilanteessa, joten niistä on hyvä olla perillä.

” On myyjänkin etu, että kohde esitellään kuntoraportin näkökulmasta, koska silloin selviävät riskirakenteet, mahdolliset vauriot tai tulevat isot remontit.

– Itse en uskaltaisi myydä, jos tietoja ei ole tarkistettu viranomaisilta, Miika Muroma sanoo.

Laki ei vaadi kiinteistön kuntotarkastusta, mutta Silanderin mukaan se on hyödyllinen sekä ostaja että myyjän kannalta.

– Välittäjä neuvoi tekemään kuntokartoituksen jo ennen myynnin aloittamista, sillä ihmiset haluavat arvioida tietoja. Mahdollisen ostajan kanssa on sitten mahdollista tehdä paikan päällä tarkennuksia, Silander sanoo.

– On myyjänkin etu, että kohde esitellään kuntoraportin näkökulmasta, koska silloin selviävät riskirakenteet, mahdolliset vauriot tai tulevat isot remontit. Ensimmäisen omakotitalon hankintaa miettivät eivät välttämättä etukäteen tiedä tehtävän ja vastuun määrää.

Silander neuvoo omakotitalojen omistajia pitämään huoltokirjaa, johon talon remontit ja kunnostukset on merkitty muistiin.

FAKTA Muista nämä Muista hankkia energiatodistus, sillä se vaaditaan pääsääntöisesti kaikilta niiltä rakennuksilta, joita rakentamismääräysten vaatimukset koskevat. Muista myyjän tiedonantovelvollisuus: Jos et käytä kiinteistövälittäjää, selvitä ja hanki tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Hanki energiatodistus, sillä se vaaditaan pääsääntöisesti kaikilta niiltä rakennuksilta, joita rakentamismääräysten vaatimukset koskevat. Harkitse kuntotarkastusta. Pätevän tarkastajan löytämiseen kannattaa perehtyä. Varmista, että kauppakirjaan ja sen liitteisiin kirjataan sellaisetkin oleelliset asiat, jotka ovat tulleet ilmi vain suullisesti, esimerkiksi kuntotarkastuksen yhteydessä. Yllätysten välttämiseksi varsinkin ensi kertaa omakotitaloa ostavalle kannattaa selvittää tarkkaan talon ylläpitoon liittyvät työt ja kustannukset.

Kuntotarkastajan valintaan kannattaa perehtyä huolellisesti.

– Heitä on monenlaisia ja tasoisia, ja kuntotarkastajaksi voi periaatteessa ryhtyä kuka tahansa, sanoo johtava asiantuntija Raija Marttala kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

– Kannattaa selvittää, onko kuntotarkastajalla rakennusalan pätevyyttä ja onko hän suorittanut kuntotarkastukseen liittyvän tutkinnon.

Silander muistuttaa, että on myyjän kannalta tärkeää, että tiedot annetaan ostajaehdokkaalle myös kirjallisesti.

– Meilläkin kävi esimerkiksi yksi pariskunta, jossa rouva otti kuvia kukkamaljakoista pöydällä, mutta mies onneksi vähän tiesi, mitä rintamamiestalosta pitää kysellä. Vaikka myyjä siis tarjoaisi tiedonantovelvollisuuden puitteissa paljon asioita, niin asiat voivat mennä siinä tilanteessa ostajalta ihan ohi, Silander kertoo.

Kaupan jälkeinen vastuu voi ulottua viittä vuotta pidemmällekin, jos myyjän katsotaan tahallaan jättäneen jotain kertomatta.

Vaikka kiinteistön viranomaistiedot sekä kaikki näkyvät ja tiedossa olevat ongelmat ja korjaukset olisi kirjattu ja toimitettu ostajalle, on myyjällä vastuu myös talon piilevistä vioista, jotka eivät välttämättä pintapuolisesta kuntotarkastuksessa tule ilmi.

– Vaikka myyjä koettaisi toimia kuinka huolellisesti, niin myyjällä on viisi vuotta vastuu niistä piilevistä vioista, joista myyjä ei voinut tietää, sanoo Marttala.

Vastuu voi ulottua viittä vuotta pidemmällekin, jos myyjän katsotaan tahallaan jättäneen jotain kertomatta.

Kiinteistökaupan lopullinen kauppakirja ja sen liitteet ovat tärkeitä dokumentteja. Myyjä voi olla mahdollisessa kiistassa heikommalla, jos asiakirjoista puuttuu jokin olennainen kiinteistöön liittyvä ongelma, vaikka siitä olisi suullisesti ostajan kanssa keskusteltu.

Kaupan jälkeiset kiistat syntyvät usein ongelmista, jotka ovat paljastuneet ostajalle vasta paljon myöhemmin.

” Vaikka laki asettaakin myyjälle paljon vastuuta, niin se myös suojelee.

– Kauppakirjassa pitää olla selkeästi kirjoitettuna se, mitä ostaja on ostamassa, ettei hän voi jälkikäteen sanoa esimerkiksi, ettei ymmärtänyt, miten joku kattorakenne on korjattava kahden vuoden vuoden kuluessa, ja vaatii myyjää korjauttamaan koko katon, Muroma havainnollistaa.

Vaikka laki asettaakin myyjälle paljon vastuuta, niin se myös suojelee. Kiistoja ratkovan kuluttajariitakunnan arvioihin vaikuttavat esimerkiksi talon ikä ja kauppahinta, kertoo Marttala.

– Kaikki viat eivät ole välttämättä virheitä, hän sanoo.

– Jos talo on rakennettu 50 vuotta sitten ja katto on alkuperäinen, niin ostajan pitää varautua siihen, että se joku aika kaupan jälkeen voi alkaa vuotaa. Ja jos kiinteistö on myyty halvemmalla kuin alueen kiinteistöt yleensä, niin ostajakaan ei voi odottaa samanlaista kuntoa kuin kalliimmilta taloilta.

Lue lisää: Rintamamiestalo voi näyttää idylliltä – ainakin nämä asiat kannattaa tarkistaa: ”Erot ovat isoja”

Lue lisää: Neuvontainsinööriltä suoraa puhetta vanhoista rintamamies­taloista: ”Sen jälkeen ei muuta kuin nurin”