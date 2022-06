Raju ohjauskoron nosto Yhdysvalloissa voi iskeä Suomeen kolmea kautta

Vaikutukset tulevat kaupan, rahoituksen ja talousluottamuksen kautta. Bensan ja ruoan hintoihin koronnostot eivät kuitenkaan vaikuta.

Osakekauppaa käytiin New Yorkin pörssissä keskiviikkona.

Yhdysvaltain keskuspankin Fedin keskiviikkoinen päätös nostaa ohjauskorkoaan 0,75 prosenttiyksiköllä vaikuttaa suomalaisiin kotitalouksiin kolmea kautta, arvioi Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.

Hänen mukaansa vaikutus tulee maailmankaupan, kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden sekä yleisen talousluottamuksen kautta.

Yhdysvaltojen talous on maailman suurin, joten sen veto vaikuttaa kaikkialla maailmassa. Fed ennakoi koronnostojen jatkuvan. Markkinoilla ennakoidaan, että tämän vuoden lopulla ohjauskorko olisi noussut 3,25–3,50 prosentin tasolle.

Ohjauskorkojen nostojen tarkoitus on taltuttaa valtoimenaan riehuva inflaatio, mutta korkojen voimakas nosto saattaa ajaa Yhdysvallat taantumaan.

– Jotta inflaatio ja palkkakierre saadaan taittumaan, voi olla että se hyvinkin vaatii jonkinlaisen taantuman, joka viilentää tunteita varsinkin työmarkkinoilla, Koivu sanoo.

Hänen mukaansa tämä tarkoittaa synkempiä aikoja maailmankauppaan, mikä heijastuu investointeihin ja sen myötä investointitavaroihin, joita suomalaiset yritykset vievät ulkomaille. Myös Eurooppa saattaa ajautua taantumaan Yhdysvaltain vanavedessä.

Fedin päätöksen vaikutus EKP:n politiikkaan keskeistä

Tutkimuslaitos Laboren (entinen Palkansaajien tutkimuslaitos) johtaja Mika Maliranta arvioi, että inflaation taltuttamisella on myönteinen vaikutus suomalaisten reaaliansioihin.

– Ikävä ja vaikea kääntöpuoli on, että inflaatiota hillitsevällä rahapolitiikalla on talouskasvua hidastava vaikutus, millä on puolestaan negatiivinen vaikutus tulojen kehitykseen, Maliranta sanoo.

Hän pitää Fedin keskiviikkoisen päätöksen ja tulevien koronnostojen vaikutuksia Suomeen epäsuorina ja epävarmoinakin. Hänen mukaansa keskeistä on, miten Fedin päätös vaikuttaa Euroopan keskuspankin politiikkaan.

USA:n rahoitusmarkkinoiden heilunta tarttunut Eurooppaan

Yhdysvaltain rahoitusmarkkinat ovat maailman suurimmat. Koivu arvioi, että rahoitusmarkkinoiden heilunta Yhdysvalloissa on tarttunut Eurooppaan. Markkinakorot eli esimerkiksi asuntolainoissa käytetyt euriborit ovat nousseet voimakkaasti viime viikkoina.

Markkinakoroissa Yhdysvalloissa ja Euroopassa on jo ennakoitu tulevia ohjauskorkojen nostoja. Euroopan keskuspankkikin on ilmoittanut nostavansa heinäkuussa ohjauskorkojaan, mutta nosto on Fediä paljon vaatimattomampi, 0,25 prosenttiyksikköä.

Markkinakorkojen nousu lisää eurooppalaisten yritysten rahoituskustannuksia ja kotitalouksien asumismenoja. Tämä on Koivun mukaan omiaan hidastamaan talouskasvua Euroopassa ja Suomessa.

Negatiiviset uutiset USA:sta vaikuttavat psykologisesti

Kolmannen kanavan eli kotitalouksien ja yritysten talousluottamuksen putoaminen johtaa siihen, että kotitaloudet vähentävät kulutusta ja yritykset investointeja. Talouskasvu hidastuu.

– Jos saamme paljon negatiivisia talousuutisia Yhdysvaltain taloudesta, se varmasti tarttuu psykologisesti meihin suomalaisiinkin kuluttajiin ja yrityksiin, Koivu arvioi.

Koronnostot eivät pure energia- ja ruokainflaatioon

Inflaatiota niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa on kiihdyttänyt erityisesti energian ja elintarvikkeiden hintojen nousu. Keskuspankkien koronnostot inflaation taltuttamiseksi eivät kuitenkaan pure bensiinin tai viljan hintainflaatioon.

Fedin koronnosto on omiaan hillitsemään bensan kulutusta Yhdysvalloissa etenkin, jos maa vajoaa taantumaan, mutta Koivun mukaan öljymarkkinoilla vaikuttaa moni muukin tekijä kuin Yhdysvaltain tilanne.

Öljymarkkinoihin vaikuttaa Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä pahimpien koronasulkujen purkaminen Kiinassa.

– Uskon, että ne ovat itse asiassa huomattavasti isompi tekijä kuin (Fedin) eilinen päätös, Koivu arvioi.

Ukrainan sota vaikuttaa erityisesti viljojen ja öljykasvien hintoihin. Maliranta pitää pahimpana mahdollisuutena, että vilja jää Ukrainassa pelloille tai siiloihin, mikä johtaa hintojen nousun jatkumiseen.

– Sitä inflaatiota keskuspankkien on vaikea hillitä, hän sanoo.