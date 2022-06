Harri, 38, elää köyhyysrajan alla, mutta autoa on pakko pitää – ”Olen joutunut luopumaan tärkeistäkin asioista elämässä”

Inflaatio koettelee kovimmin pienituloisten kukkaroita. Harri säästää kaikesta mistä voi, mutta silti rahat eivät riitä aina pakollisiin lääkkeisiin.

Yleinen hintataso on noussut ja bensiini on nyt ennätyskallista. Harri, 38, tuntee inflaation nahoissaan.

– Olen joutunut luopumaan tärkeistäkin asioista elämässä, Harri avaa.

– Aina ei ole ollut rahaa ostaa lääkkeitä, ja ruuan suhteen olen tinkinyt. Aamiaista ei tule syötyä. Oikeastaan syön nykyään vain kerran päivässä.

Harri on pienituloinen. Hänen tulonsa koostuvat osatyökyvyttömyyseläkkeestä ja asumistuesta, jotka tekevät yhteensä reilut 900 euroa kuukaudessa.

Rahareikiä kyllä olisi. Harrilla menee kuukausittain 470 euroa vuokraan, 70 euroa lääkkeisiin ja 20 euroa kotivakuutukseen. Lisäksi tulee sähkölasku, auton vakuutukset ja huollot sekä bensiini, johon kuukaudesta riippuen menee 30 eurosta 300 euroon. Harrilla on osa auton huolloista tekemättä rahan puutteen vuoksi, ja nousevat elinkustannukset hirvittävät.

– Ei siitä loppujen lopuksi paljon rahaa jää, Harri ynnää.

Tilastokeskuksen joulukuussa ilmestyneen raportin mukaan Suomessa on lähes 700 000 pienituloista. Vuonna 2020 köyhyysraja oli enintään 1 277 euron tulot kuukaudessa.

” ”Ei siitä loppujen lopuksi paljon rahaa jää.”

Harri kertoo olleensa samassa loukussa jo monta vuotta. Rikkinäinen selkä on vienyt työkyvyn, ja se on käynyt raskaasti myös mielenterveyden päälle. Hän on ollut osatyökyvyttömyyseläkkeellä jo monta vuotta.

Harri kertoo, että monet lääkärinlausunnot puoltavat hänen työkyvyttömyyttään, mutta eläkeyhtiö ei halua päästää häntä vielä eläkkeelle.

– Syyt eivät kuulemma riitä. Ne katsovat vain, että olen liian nuori. Byrokratia on siellä tosi paljon vialla, ei toimi ollenkaan niin kuin pitäisi, Harri harmittelee.

Harri on asunut Pohjois-Pohjanmaalla pienellä paikkakunnalla koko ikänsä ja samassa asunnossa reilut kymmenen vuotta. Yksin elävän miehen asunto on vuokralla kunnalta.

– Olen yrittänyt katsoa halvempaa asuntoa, mutta se vaatisi muuttoa muualle, eikä muuttaminenkaan ole ilmaista.

– Tälle vuodelle on nostettu vuokraa, ja voi olla, että se tulee nousemaan vielä lisää, koska yleinen vuokrataso nousee.

Auto on Harrille välttämättömyys. Hänellä on ollut auto yhtä kauan kuin ajokorttikin. Viikosta riippuen Harrin 2006 vuosimallin autoon kertyy kilometrejä ainakin 50. Kauppamatka on vain pari kilometriä, mutta Harri kertoo, ettei pysty terveydentilansa vuoksi liikkumaan sitä muuten kuin autollaan.

Myös pakolliset lääkärikäynnit Oulun yliopistollisessa sairaalassa mies hoitaa omalla autollaan. Reissun pituus on noin 180 kilometriä. Paikkakunnan sisällä ei ole juurikaan julkista liikennettä, ja ainoa paikallinen palvelubussi ei kulje Harrin kodin läheltä.

Kallis bensiini näkyy Harrin ajotavassa. Hän ajaa rauhallisesti ja usein alle nopeusrajoitusten.

– Yritän ennakoida, että voisin mennä samalla liikkeellä, jouhevasti, luontevasti ja sujuvasti.

Vuodentakaisesta tuplaantunut polttoaineen hinta ja yleinen hintojennousu vaikuttaa paljon myös Harrin sosiaalisiin suhteisiin.

– On paljon semmoisia tapaamisia kavereitten kanssa, joihin tarvitsisi rahaa. Sellaisiin en oikein pysty osallistumaan.

Pienellä paikkakunnalla asuva mies kertoo, että iso osa ystävistä on muuttanut muille paikkakunnille. Pitkät ja kalliit välimatkat vaikeuttavat tapaamisia. Myös ystävien häitä on pitänyt jättää välistä kulujen vuoksi.

Harri on kiristänyt menojaan kaikessa. Tupakkaa hän ei polta, ja alkoholia hän ei juo ollenkaan. Kauppareissuilla rahatilanne näkyy konkreettisimmin.

– Yritän kaupassa katsella mahdollisimman halvat tuotteet. Ostan esimerkiksi alennuksesta. Kun etsii alennuksia, se lisää kaupassa käyntiä, mikä lisää jälleen kulkemista ja bensakuluja.

Harrin rakas harrastus oli moottoripyöräily. Viime kesänä hän pystyi ajelemaan vielä jonkin verran, mutta nyt kallistuneet vakuutusten ja bensan hinnat rajoittavat harrastusta.

– En voi ajaa enää moottoripyörällä. Nyt se on ennemmin vanhempieni autotallin koristeena.

Hänen mukaansa moottoripyörän rassaus on ollut hänelle myös lääke mielialaongelmiin.

– Kyllä moottoripyörästä on ikävä luopua. Tykkäisin väkertää ja puuhailla sen kanssa.

Harri kertoo, että säästää kaikesta, mistä pystyy.

– Jos joskus rahaa kertyy tai saan vaikka veronpalautuksia, ostan sillä rahalla lääkkeitä tai ruokaa. Jos ylimääräistä jää, sen voi käyttää moottoripyörään ja auton huoltamiseen.

” ”En oikein viitsi käydä seurakunnan ruokajakelussa näyttäytymässä, kun nehän näkevät heti, että tuokin tulee omalla autolla tänne. Siinähän tulee heti leimatuksi.”

Taloudellisissa ongelmissa moni kääntyy esimerkiksi seurakunnan puoleen. Harri ei ole vielä turvautunut kolmannen sektorin apuun.

– En oikein viitsi käydä seurakunnan ruokajakelussa näyttäytymässä, kun nehän näkevät heti, että tuokin tulee omalla autolla tänne. Siinähän tulee heti leimatuksi.

Harrilla on työkyvyttömyyden vuoksi paljon vapaa-aikaa. Hänen onnekseen vanhemmat asuvat kymmenen minuutin ajomatkan päässä.

– Vanhemmilla tulee kuljettua lähes päivittäin. Koetan olla siellä mahdollisimman paljon hyödyksi ja apuna, ja hoidan esimerkiksi lemmikkejä.

Harri on todella kiitollinen siitä, että hän saa vanhemmiltaan tukea. Hänellä on mahdollisuus ruokailla heidän luonaan ja saada vanhemmiltaan taloudellista apua, mutta häntä harmittaa lisätä vanhempiensa menoja.

– Olen yrittänyt maksella takaisin edes jollain tavalla kaikkea heiltä aiemmin saamaani apua.

Välillä Harrin ei tule lähdettyä minnekään.

– Välillä haluttaa olla yksin, etenkin silloin, kun mieliala- ja kipulääkkeisiin ei ole ollut varaa.

Harri ei esiinny jutussa omalla nimellään asian arkaluonteisuuden vuoksi.