Bensan hinnoissa on nyt hurjat erot maiden välillä – Suomi aivan kärkijoukoissa

Bensiinin hinnat vaihtelevat runsaasti maiden välillä. Voit katsoa taulukosta, miltä hinnat näyttävät ympäri maailman.

Bensan keskihinnoissa on isoja eroja ympäri maailman. Hintoihin vaikuttaa paitsi polttoaineen verotus myös yleinen tulotaso. Halvimmalla autoilija pääsee yleensä öljyntuottajamaissa, joissa bensiinin raaka-aineita löytyy omasta takaa.

Hyvätuloista autoilijaa hymyilyttää tankilla esimerkiksi Venezuelassa, jossa litra maksaa 0,021 euroa, Libyassa, jossa litrahinta on 0,030 euroa ja Iranissa, jossa litrasta pulitetaan vain 0,051 euroa, Global Petrol Pricesin seuranta paljastaa.

Kalleinta polttoaine on Hongkongissa, jossa litra maksaa jo huikeat 2,881 euroa litralta.

Norjassa on muihin maihin verrattuna eniten sähköautoja, ja siellä tankataan myös maailman toiseksi kalleinta bensaa, joka maksaa 2,595 euroa litralta. Se on mielenkiintoista, sillä Norja on itsekin öljyntuottajamaa.

Euroopan unionin maista kalleinta ja kaikista maista kolmanneksi kalleinta bensiini on Tanskassa, jossa polttoaine maksaa 2,549 euroa litralta. Maailman mittakaavassa neljänneksi kalleinta bensaa tankataan koti-Suomessa, jossa keskihinta on nyt huikeat 2,540 euroa litralta.

Euroopan unionin maista halvimmalla voi päästellä Maltalla, jossa polttoainelitra maksaa vain 1,340 euroa. Seuraavaksi edullisin Euroopan unionin maa on Slovenia, jossa litra maksaa 1,560 euroa.

Veroilla on suuri vaikutus polttoaineiden hintoihin. Suomessa polttoaineen hinnasta noin 60 prosenttia on veroja. Polttoaineesta maksetaan valmisteveroa ja yleisen arvonlisäverokannan mukaista arvonlisäveroa. Koska veroa maksetaan suhteessa hintaan, verojen absoluuttinen määrä nousee, kun hinnat nousevat.

Professori Heikki Liimatainen kommentoi helmikuussa Taloussanomille Suomen korkeaa sijoitusta polttoaineiden hintavertailussa. Hän totesi tuolloin, että polttoaineen verotus Suomessa on länsieurooppalaisella tasolla ja selvästi EU:n minimitason yläpuolella.

Norjassa ja Hollannissa bensiinin kalliissa hinnassa näkyvät puolestaan liikenne- ja ympäristöpoliittiset valinnat.

Katso taulukosta, miltä polttoaineen hinnat näyttivät muissa maissa 13.6.2022.