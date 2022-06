KL: Swappie vähentää jopa 250 työntekijää

Käytettyjä älypuhelimia kunnostava ja myyvä Swappie on aloittanut muutosneuvottelut, Kauppalehti kertoo.

Käytettyjä älypuhelimia kunnostava ja myyvä Swappien on aloittanut muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 250 työntekijän vähentämiseen, Kauppalehti kertoo.

Yhtiöllä on Suomessa noin tuhat työntekijää. Swappien toimitusjohtaja Sami Marttinen sanoo KL:lle, että painopiste on siirtynyt kasvusta kannattavuuteen, koska inflaatio on kiihtynyt, korot nousseet eikä verkko-ostaminen ole enää yhtä suosittua kuin aiemmin.

Swappien ainoat kivijalkakaupat ovat Helsingissä ja Espoossa, ja puhelimien kauppaa käydään suurimmaksi osaksi verkkopalvelun kautta.

Helmikuussa Swappie keräsi noin 108 miljoonan euron rahoituksen.

– Meidän tarkoituksenamme on syventää vielä asemaamme Euroopassa ja lokalisoida asiakaskokemusta, sanoo Sami Marttinen sanoi tuolloin Taloussanomille.

Tällä tarkoitetaan esimerkiksi eri maissa paikallisten maksutapojen tarjoamista yhtiön verkkokaupassa sekä paikallisten jakelukanavien käyttöä.

Marttinen kertoi yhtiön suunnittelevan muun muassa uutta logistiikkakeskusta Keski-Eurooppaan.

Yhtiön tuoreimmat tilinpäätöstiedot ovat vuodelta 2020. Silloin yhtiön tappiot olivat nelinkertaistuneet 12,8 miljoonaan euroon edellisvuodesta.