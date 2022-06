Suurselvitys: Näin eri ruokien hinnat ovat muuttuneet sodan alettua

Ruoan hinta on lähtenyt jyrkkään nousuun muun muassa Ukrainan sodan vuoksi. Tässä artikkelissa käydään läpi, kuinka paljon eri tuotteiden hinnat ovat sodan alun jälkeen muuttuneet.

Venäjän Ukrainassa aloittama sota on ollut yksi suurista syistä sille, miksi ruoan hinta on tänä vuonna niin kovassa nousussa. Kuluttajat ovat huomanneet kauppareissujensa kallistuneen, mutta kuinka paljon yksittäisten ruokatuotteiden hinnat ovatkaan todellisuudessa nousseet?

Yllä olevalla videolla kurikkalaiset kertovat, mitä ajatuksia ruuan hinnan kallistuminen heissä herätti heti Ukrainan sodan alettua.

IS selvitti hintojen nousut ja laskut käyttäen lähteenään Helsingin Sanomien 24.2. julkaisemaa selvitystä eri kauppojen ruokien hinnoista. HS:n selvityksessä tarkasteltiin kotiin tilattujen ruokakassien hintoja helmikuussa. Ruoan hintoihin erityisesti vaikuttava Ukrainan sota alkoi samana päivänä, kun Helsingin Sanomien artikkeli julkaistiin.

Artikkelissa vertailtiin neljää eri kauppaa: K-Citymarketia, Prismaa, Kauppahalli24:ää sekä Odaa. Näistä Kauppahalli24 ja Oda toimivat vain verkkokauppoina.

Liha ja kahvi kallistuneet eniten

Atrian naudan parempi jauheliha oli yksi eniten hintaansa nostaneista tuotteista. 400 gramman jauhelihapaketin keskiarvohinta oli noussut helmikuusta 21 prosenttia, eli 82 senttiä.

Jauhelihan lisäksi kahvin hinta on tullut rymisten ylöspäin. 500 grammaa painavan Juhla Mokka -suodatinkahvipaketin keskiarvohinta on noussut helmikuusta 96 senttiä. Tämä tarkoittaa 17 prosentin hinnannousua.

400 gramman jauhelihapaketin hinta nousi lähes euron.

Luonnonvarakeskuksen tutkimuspäällikön Hanna-Maija Karikallion mukaan juuri naudanlihan hinta on noussut kaikista lihatuotteista eniten.

– Nimenomaan toukokuun aikana on tullut iso tasonkorotus erityisesti naudanlihaan. Näkee, että siellä on ollut sopimukset katkolla, ja teollisuus on saanut neuvoteltua niitä kohonneita kustannuksia, Karikallio selventää.

– Vielä huhtikuussa lihan hinta nousi alle viisi prosenttia, nyt toukokuussa se nousi yli 12 prosenttia.

Lihan hinnan nousuun vaikuttavat erityisesti kallis rehu sekä kasvanut energian hinta.

Kahvin hinta taas on noussut jo pidempään. Tähän vaikuttavat heikot sadot Brasiliassa sekä ajoittaiset logistiikkaongelmat. Kahvin hinta on tuskin lähiaikoina lähdössä laskuun.

– Voi olla, että tässä jonkun aikaa kallista kahvia juodaan.

Kahvin hinnan nousuun vaikuttaa pääasiassa kehno sato.

Perinteisinä lisukkeina tunnetut porkkana ja peruna ovat kallistuneet niin ikään. Kilon porkkanapussin keskiarvohinta on noussut 17 prosenttia. Kassalla tämä tarkoittaa 27 senttiä kalliimpaa pussia kuin helmikuussa. Kotimaisen pestyn perunan kilopussin hinta taas on noussut 13 prosenttia, mikä tarkoittaa 13 sentin hinnannousua.

Porkkanan ja perunan hintojen nousut selittyvät Karikallion mukaan sillä, että kaupoissa myydään yhä vanhan sadon antia.

– Siellä alkaa varmasti varastot olemaan aika pienet. Vielä keväällä puhuttiin, että peruna loppuu jossain vaiheessa, mutta kyllä se on nyt riittänyt.

Muita huomattavasti kallistuneita olivat Valion litran rasvaton luomumaito (14 prosenttia eli 14 senttiä), Vaasan täysjyväleipä ruispalat (14 prosenttia eli 16 senttiä) ja kotimainen basilika ruukussa (16 prosenttia eli 33 senttiä).

Perunan hinta on noussut varastojen tyhjetessä. Uusi sato muuttanee hintoja.

Pahiten ruoan hinnannousu kolahtaa pienituloisiin. Hintojen nousulla voi olla myös terveydellisiä vaikutuksia, koska monet halvemmat vaihtoehdot ovat epäterveellisempiä.

– Kuitenkin sitä ruokaa täytyy ostaa. Varmasti joutuu jonkin verran miettimään ruokaostoksia tällä hetkellä kaupassa, Karikallio toteaa.

Hintojen nousulle ei näy toistaiseksi loppua. Nyt näyttää siltä, että hintojen nousu kiihtyy vielä kesällä ja syksyllä. Vuoden loppupuolella nousu saattaa taantua, mutta se jatkuu silti pitkälle ensi vuoden puolelle.

– Ensi toukokuussa nousuprosentit voivat olla suhteellisen maltillisia, mutta siihen asti mennään aika korkeissa prosenteissa, Karikallio arvioi.

Osa tuotteista oli halventunut kevään myötä

Suurimmaksi osaksi tuotteiden hinnat olivat nousseet, mutta kotimaisista kasviksista tomaatin ja kurkun hinnat olivat tulleet kohisten alas talvikuukausista.

Tomaatin hinta oli pudonnut kaikista eniten, jopa 63 prosenttia, eli 3,88 euroa. Kotimaista kurkkua saa nyt kaupasta talveen verrattuna 94 senttiä halvemmalla. Kurkun hinta on pudonnut 51 prosenttia.

Kotimaisten kasvisten lisäksi appelsiinimehun sekä omenien hinnat olivat laskeneet. God Morgon Classic -appelsiinimehun hinta oli pudonnut 12 prosenttia, eli 35 senttiä. Golden Delicious -omenien hinta taas oli tullut alas 26 prosenttia eli 66 senttiä kilolta.

Tomaatti on kesällä huomattavasti talvea halvempaa.

Myös kasvispohjaisten Boltsi-kaura-siemenpyöryköiden hinta oli ehkä hieman yllättäen pudonnut helmikuusta. Pyöryköiden hinta oli laskenut neljän prosentin eli 12 sentin verran. Toisen kasvispohjaisen proteiinituotteen, Härkis originalin, hinta oli sen sijaan noussut hieman.

Voiko lihan hinnan kiihtyvä nousu ja kasvipohjaisten tuotteiden hintojen hillitympi kehittyminen johtaa mahdollisesti lihansyöjien siirtymiseen kasvisvaihtoehtojen pariin?

– Nyt tosiaan hintoja vertaillessa tuo voisi toteutuakin, kyllä siihen kannustimia ainakin hinnan puolesta on. Mielenkiintoista jälkeenpäin selvittää, onko näin käynyt, Karikallio pohtii.

Huomioita korvatuista ja puuttuneista tuotteista

Itse hintavertailu tehtiin laskemalla Helsingin Sanomien selvittämien hintojen keskiarvo helmikuulta sekä samojen tuotteiden keskiarvohinta tältä päivältä.

Tämän jälkeen on selvitetty, kuinka monta prosenttia kesäkuun keskiarvo on helmikuusta muuttunut sekä kuinka paljon keskiarvohinta on muuttunut euroissa.

Helsingin Sanomien selvityksessä käytettiin välillä korvaavia tuotteita, jos tiettyä tuotetta ei jostain kaupasta löytynyt. Samoja korvattuja tuotteita on käytetty niin ikään tässä selvityksessä. Näin taataan, että hintojen muutos on johdonmukainen.

Esimerkiksi Helsingin Sanomat oli vaihtanut Risellan pitkäriisin Myllyn Parhaan pitkäriisiin K-Citymarketista ja Odasta tilatessaan. Tähän artikkeliin on siis otettu niin ikään Myllyn Parhaan pitkäriisin hinta kyseisistä kaupoista Risellan sijaan.

Reilun kaupan banaanien keskiarvohinta nousi 17 prosentin ja 34 sentin verran, mutta tähän vaikuttaa eniten se, että yhdessä kaupassa halvin reilun kaupan banaani maksoi yli euron enemmän kuin helmikuussa. Kyseessä saattaakin olla helmikuusta eriävä, kalliimpi versio reilun kaupan banaanista.

Lisäksi kahta Helsingin Sanomien käyttämää tuotetta, kukkakaalia ja Atrian naudan parempaa jauhelihaa, ei tätä artikkelia tehdessä löytynyt Kauppahalli24:n valikoimasta. Näissä kahdessa tapauksessa Kauppahalli24:n hinta on jätetty vertailusta kokonaan pois, jotta hintojen muutos pysyisi jälleen johdonmukaisena.

Korvatut tuotteet: Risellan pitkäriisi korvattu Myllyn Parhaan pitkäriisillä K-Citymarketista ja Odasta – Arlan ruokakerma korvattu Valion ruokakermalla Prismasta – litran appelsiinimehu korvattu 250 millilitran mehulla ja otettu litrahinta Prismasta – Felix kilon tomaattiketsuppi korvattu 500 gramman purkin kilohinnalla Prismasta ja Odasta – Vaasan täysjyväruisleipäpalat korvattu ohuilla ruispaloilla – ruukkubasilika korvattu 20 gramman rasialla, josta laskettu 30 gramman hinta Kauppahalli24:stä.

Lähteet: Kauppojen verkkosivut, hs.fi