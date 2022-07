Rintamamiestalo voi näyttää idylliltä – ainakin nämä asiat kannattaa tarkistaa: ”Erot ovat isoja”

Rintamiestalon ostajan kannattaa tutustua tarkoin talon kuntoon, siihen tehtyihin remontteihin sekä myös ympäröivään alueeseen.

– Rintamamiestalot ovat hyvin viehättäviä, sijaitsevat usein idyllisellä omakotialueella ja kauniin, iäkkään puutarhan ympäröimänä, maalailee Huoneistokeskuksen aluejohtaja Miika Muroma.

– Ne puhuttelevat hyvinkin voimakkaasti tiettyjä ihmisiä. Mutta kyllä siinä asiantuntijaa tarvitaan, ettei ostopäätöstä tehdä vain tontin hurmaavuuden tai kauniisti remontoidun talon takia. Pitää ymmärtää myös rakenteiden toimivuus.

Marju Silander.

Sekä Muroma että Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander suosittelevat teettämään kuntotarkastuksen varsinkin vanhempiin taloihin, vaikka laki ei sitä vaadikaan.

– Erot talojen kunnossa ovat isoja. Jos on yhden rintamamiestalon käynyt katsomassa, ei voi yhtään päätellä, että toinen on samanlainen, sanoo Silander.

Kuntokartoitukseen voi olla syytä erityisesti silloin, jos myyjänä on esimerkiksi perikunta. Tällöin myyjä ei välttämättä itse ole asunut talossa, eikä siis tunne sen mahdollisia ongelmia tai korjaushistoriaa.

Remontit vaikuttavat tietenkin rakennuksen kuntoon, ja niiden toteutustavat on syytä selvittää ennen talon ostoa. Talojen rakenteilla ja osilla on omat tekniset käyttöikänsä, joten vanhemmassa talossa on todennäköisesti tehty paljon tarvittavia korjauksia jo pelkästään iän takia.

Miika Muroma tietää monien ihastuvan vanhan puutarhan ympäröimiin, idyllisillä alueilla sijaitseviin rintamamiestaloihin.

Muroma muistuttaa, että esimerkiksi rintamamiestalojen alunperin hyväkin rakenne on voitu myös pilata myöhemmin remonteilla.

– Rintamamiestalo, jolle ei ole tehty merkittäviä perusparannuksia, voi olla hyvinkin terve, sillä ne on aikanaan tehty rakenteellisesti huippuhienosti, hän sanoo.

– On hyvä turvautua kokeneeseen ja nimenomaan näyttöjä antaneeseen kuntoarvioitsijaan, joka pystyy kertomaan peruskorjauksiin liittyvät mahdolliset rakenteelliset haasteet.

Ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi koneelliseksi muutettu ilmanvaihto tai asumiskäyttöön otettu maanvarainen kellari.

– Onko silloin huomioitu alkuperäisissä seinissä olevia rakenteita, ja onko salaojitus kunnossa, jos sellaista on tarvittu, Muroma sanoo.

Silanderin mukaan rintamamiestalojen tarkastuksessa on tärkeää päästä vintille ja tarkistaa yläpohjan rakenteet.

Usein kuntotarkastuksen teettää ja maksaa talon myyjä kaupan nopeuttamiseksi, mutta mitään sääntöä asiasta ei ole.

– Jotkut myyjät teettävät sen etukäteen, mutta toisaalta jotkut ostajat eivät ehkä silloin välttämättä luota tarkastuksen puolueettomuuteen, kertoo johtava asiantuntija Raija Marttala kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Joka tapauksessa sekä myyjän että ostajan on syytä selvittää huolellisesti kuntotarkastuksen tekijän taustat ja pätevyys.

Yksi tapa on tehdä tarkastus vasta siinä vaiheessa, kun vakava ostajaehdokas on löytynyt. Tällöin ostaja voi olla mukana tarkastuksessa, jolloin hänellä on tilaisuus kysyä ja oppia talon kunnosta ja mahdollisista tulevista korjauksista. Kuntotarkastuksen tuloksen voi myös asettaa ostotarjouksessa tai esisopimuksessa kaupan ehdoksi.

– Pelkkä kuntotarkastuksen maininta ei välttämättä riitä ehdoksi, vaan sopimuksessa kannattaa määritellä täsmällisesti sellaiset kuntotarkastuksessa mahdollisesti löytyvät viat, joiden takia ostotarjous voi raueta, Marttala sanoo.

Myyjä ja ostaja voivat esimerkiksi päättää tarkastuksen kustannuksien jakamisesta. Marttala muistuttaa, että tällöin on tärkeää sopia myös etukäteen se, miten kulut jakautuvat, jos ostaja päättääkin vetäytyä kaupasta tarkastuksen perusteella.

Kunnon puolesta rintamamiestaloja löytyy joka lähtöön.

Talon kunnon lisäksi ostajaehdokkaan kannattaa perehtyä omakotitalossa elämisen kustannuksiin. Jotain kuluu tai rikkoutuu ennen pitkää, joten tulevien korjausten aikataulu ja kustannukset on syytä selvittää.

Ensimmäistä kertaa omakotitaloa ostavan kannattaa ottaa huomioon, että omakotitalon kiinteistökauppa ja esimerkiksi kerrostalo-osakkeen osto eroavat hieman toisistaan. Sopimuskäytännöt poikkeavat useilla tavoilla toisistaan, eikä kiinteistökaupassa tunneta asunnon tiedot kokoavaa isännöitsijäntodistusta. Sen sijaan ostajan on tutustuttava kohtalaiseen pinkkaan kiinteistöä koskevia asiakirjoja – ja Silanderin mukaan mielellään jo ennen ensimmäistä vierailua kohteessa.

– Silloin osaa kysyä oikeita asioita, hän valistaa.

Omakotitalon myyjän on lain mukaan toimitettava ostamisesta kiinnostuneelle esimerkiksi talon energiatodistus. Talosta kiinnostuneen kannattaa kysyä omistajalta lämmityskuluista myös tarkemmin.

– Tärkeää on myös kysyä, millaisessa lämpötilassa omistajat ovat viihtyneet ja monta henkilöä talossa on asunut, Silander huomauttaa.

– Jos nykyiset asukkaat ovat viihtyneet 20 asteessa, mutta talosta kiinnostunut tykkää 25 asteen lämmöstä, niin se vaikuttaa lämmityskuluihin.

Lisäksi myyjällä on velvollisuus toimittaa ostajaehdokkaille laajasti tietoa muun muassa tarkat tiedot kiinteistön rajoista, rakennusoikeuksista, -luvista ja mahdollisista - kielloista, alueen käyttöä tai luovutusta koskevista rajoituksista sekä alueen kaavoitustilanteesta.

Silanderin mukaan itse talon ja tontin lisäksi tietyn rintamamiestalon ostamisesta haaveilevan kannattaa tutustua myös sen lähialueeseen ja sitä koskeviin suunnitelmiin.

– Jos naapurissa seisoo esimerkiksi huonokuntoisen näköinen talo, kannattaa selvittää, miksi. Siihen voi esimerkiksi olla suunnitteilla uusi rakennus, joka muuttaa naapurustoa paljonkin, Silander sanoo.

– Vakavasti kiinnostavassa kohteessa kannattaa käydä useammankin kerran tutustumassa, sillä tiedon määrässä on paljon sulateltavaa.