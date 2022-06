Kova arvio: Yli 15 000 miljonääriä pakenee Venäjältä tänä vuonna

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan ajaa maan miljonäärejä ulkomaille, konsulttiyhtiö arvioi.

Yli 15 000 dollarimiljonääriä pakenee Venäjältä tämän vuoden aikana, The Guardian kertoo viitaten konsulttiyhtiö Henley & Partnersin analyysiin. Määrä vastaa noin 15:ttä prosenttia Venäjän miljonääreistä.

Yhtiö toimii välittäjänä superrikkaiden ja kansalaisuuksiaan myyvien maiden välillä.

– Venäjä vuotaa miljonäärejä, tutkimusjohtaja Andrew Amoils New World Wealthista kertoo Guardianille. New World Wealth on toimittanut analyysin datan Henley & Partnersille.

Hänen mukaansa varakkaiden muutto pois Venäjältä on kasvanut tasaisesti vuosi vuodelta jo vuosikymmenen ajan, mikä on ollut varoitusmerkki nykyisistä ongelmista.

Amoils kertoo, että valtioiden romahduksia on usein edeltänyt varakkaiden ihmisten pako. He lähtevät ensimmäisinä, koska heillä on siihen mahdollisuus, Amoils huomauttaa.

Miljonäärien lukumäärään suhteutettuna suuremmasta varakkaiden muutosta kärsii kuitenkin Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutunut Ukraina.

2 800 ukrainalaisen miljonäärin arvioidaan jättävän maan vuoden loppuun mennessä, Guardian kertoo. Määrä on noin 42 prosenttia maan miljonääreistä.

Yleensä maailman rikkaimmat ovat muuttaneet Yhdysvaltoihin tai Britanniaan, mutta Henleyn mukaan Yhdistyneiden Arabiemiraattien uskotaan valtaavan ykkössijan tänä vuonna. Noin 4 000 miljonäärin arvioidaan muuttavan Arabiemiraatteihin tänä vuonna.