Nyt on nähty vasta alkua – PTT: ruuan hinnan nousu kiihtyy yhä kesällä ja syksyllä

Maatalouden kustannukset ovat kohonneet voimakkaasti ja muutos siirtyy myös tuottajahintoihin ja ruuan kuluttajahintoihin, ennakoi Pellervon taloustutkimus PTT.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset alkavat vasta näkyä ruokamarkkinoilla, ja epävarmuus voi jatkua useiden vuosien ajan, ilmenee Pellervon taloustutkimus PTT:n tuore maa- ja elintarviketalouden tilannekatsaus.

Kevään aikana sekä maatalouden tuottajahinnat että ruuan kuluttajahinnat ovat nousseet voimakkaasti. PTT:n mukaan nousupaine jatkuu edelleen. Tutkimuslaitos myös varoittaa, että hinnat voivat jäädä pidemmäksikin aikaa korkeammalle tasolle kuin ennen pandemiaa ja sotaa totuttiin.

Vaikka Suomessa on erittäin korkea omavaraisuusaste niin kutsutuissa perustuotteissa kuten viljassa, maidossa ja lihassa , niiden tuotanto on riippuvainen tuontipanoksista. Näitä ovat muun muassa energia, lannoitteet ja rehut, joita on tuotu paljon Venäjältä.

Lannoitteiden ja energian kallistuminen on nostanut maatalouden kustannuksia voimakkaasti, mutta muutos siirtyy tuottajahintoihin ja ruuan kuluttajahintoihin viiveellä.

PTT:n mukaan tuottajahinnat ovat jo lähteneet kevään aikana nousuun. Huhtikuussa sianlihan tuottajahinta nousi 17 prosenttia, naudanlihan 12 prosenttia ja siipikarjanlihan 23 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen.

– Tuottajahinnoilla on osin vastattu maatalouden kustannusten nousuun, ja muutos siirtyy kuluttajahintoihin viiveellä. Silti nousupaine sekä tuottaja- että kuluttajahinnoissa jatkuu edelleen, ja sodan vaikutukset alkavat vasta näkyä, tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg sanoo tiedotteessa.

PTT ennakoi, että ruuan hinnan nousu kiihtyy edelleen kesän ja syksyn aikana. Taustalla vaikuttaa tuottajahintojen nopea nousu.

PTT ennusti maaliskuun suhdanne-ennusteessaan ruuan kuluttajahintojen nousevan tänä vuonna keskimäärin 11 prosenttia. Huhtikuussa ruuan hinnan nousu oli jo yleistä inflaatiota nopeampaa. Toukokuussa ruuan hinta nousi 9 prosenttia vuoden takaisesta, kun yleisesti kuluttajahinnat nousivat 7 prosenttia.

