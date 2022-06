Suurin omakotitalojen ostobuumi on taittunut, mutta uudemmilla ja hyväkuntoisilla omakotitaloilla on kysyntää, liiketoimintajohtaja Marina Salenius sanoo.

Omakotitalojen kauppamäärissä on tapahtunut merkittävä lasku viime vuoteen, kertoo Huoneistokeskus markkinakatsauksessaan. Kymmenen suurimman kaupungin osalta ainoastaan Oulussa omakotitalojen kauppamäärät ovat tammi–toukokuussa viime vuotta korkeammat.

Eniten kauppojen määrä on laskenut Jyväskylässä (-28 %), Espoossa (-27 %) ja Tampereella (-25 %). Pääkaupunkiseudulla ja Tampereella omakotitalojen kauppoja on jopa vähemmän kuin vuonna 2019. Poikkeuksena joukosta erottuu Oulu, missä kauppojen määrä on lisääntynyt noin 14 prosenttia vuodentakaisesta.

– Omakotitalot ovat olleet viime vuosina erittäin suosittuja. Suurin ostobuumi on taittunut, mutta edelleen kysyntää on kaikkialla uudemmista ja hyväkuntoisista omakotitaloista, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa omakotitalon ostajia kiinnostavat nyt erityisesti ”modernit lämmitysratkaisut” ja energiatehokkuus. Lisäksi ostajat suosivat turvallisia ja pientalovaltaisia alueita.

Omakotitalojen keskimääräiset neliöhinnat ovat nousseet koko korona-ajan. Huoneistokeskus selittää nousua osittain sillä, että kauppoja tehdään enemmän selvästi uudemmista ja kalliimmista . Toisaalta hintoihin vaikuttaa kysynnän ja tarjonnan epäsuhta.

Helsingissä omakotitalojen keskimääräiset neliöhinnat (kuuden kuukauden keskiarvo ) nousivat viime vuoteen +8,4 %, Espoossa +4,7 %, Vantaalla +0,9 %. Tampereella neliöhinnat nousivat suurista kaupungeista eniten +16 % ja Oulussakin +13,6 %. Turussa neliöhinnat laskivat 1,3 prosenttia.