Asuntolainakorkojen nousu on nyt nopeaa: Vuoden euribor kiri jo yli 0,6 prosentin

Vuoden euribor on noussut alle kuukaudessa liki puoli prosenttia.

Yleisimmin asuntolainojen viitekorkona käytetty 12 kuukauden euribor jatkaa vain nousemistaan. Torstaina korko noteerattiin jo 0,614 prosenttiin, kun viime viikon päätteeksi se oli selvästi alle 0,5 prosentissa.

Viimeksi vuoden euribor on ollut yhtä ylhäällä vuoden 2014 toukokuussa.

Korkotaso Euroopassa on nousemassa, sillä korkokokouksensa päätteeksi torstaina Euroopan keskuspankki (EKP) ilmoitti aloittavansa ohjauskoron nostot. Heinäkuun kokouksessa korko on nousemassa 0,25 prosenttiyksikköä ja syyskuussa ehkä jopa puoli prosenttiyksikköä.

Markkinoilla EKP:n haukkamainen käännös nosti eurokorkoja voimakkaasti. Euroopan markkinoiden kulmakiven eli Saksan liittovaltion kaksivuotisen lainan korko on noussut 0,86 prosenttiin eli korkeimmilleen vuoden 2011 jälkeen. Hetki ennen EKP:n korkopäätöstä korko oli 0,68 prosenttia.

Suomen valtion vastaavan lainan korko on pompannut 0,90 prosenttiin, kun se vielä toukokuussa oli negatiivinen.

Rahamarkkinoiden korot heijastuvat suomalaisten asuntolainoihin tavallisimmin euribor-koron kautta. Euribor lasketaan koroista, joita pankit kertovat toisiltaan keskinäisillä markkinoillaan pyytävänsä. Niiden tulkitaan siten heijastavan riskiä, jonka pankit katsovat ottavansa rahoitusta tarjotessaan.

Vuoden euribor pysytteli negatiivisena vuoden vuodesta 2016 lähtien, kunnes se kuluvan vuoden huhtikuussa kohosi nollan yläpuolelle.

Korko piipahti pariin otteeseen niukasti plussan puolella huhtikuun puolivälin tienoilla, ja nousi toistaiseksi pysyvästi plussalle 21. huhtikuuta, jolloin se asettui 0,02 prosenttiin. Tuon jälkeen korko on pysytellyt selvästi plussalla saavuttaen nyt jo 0,614 prosentin tason.

Vuoden euriborin nousu nollan yläpuolelle on merkittävä asia niille kotitalouksille, joilla on vielä niin sanottuja vanhoja asuntolainoja. Niiden ehdoissa ei ollut osattu ottaa huomioon negatiivisten viitekorkojen mahdollisuutta. Tämän seurauksena kävi niin, viitekorko söikin osan korkomarginaalista, kun positiiviseen lukuun eli korkomarginaaliin ynnättiin negatiivinen luku eli viitekorko.

Kun korkomarginaalit vielä olivat näiden vanhojen asuntolainojen nostojen aikoihin alhaiset, saivat onnekkaat velalliset maksaa lainastaan varsin matalaa korkoa.

Uudemmissa lainoissa negatiivinen viitekorko on jo osattu huomioida, ja niistä perittävä korko on korkomarginaalin suuruinen, jos viitekorko on negatiivinen.