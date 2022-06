Muoti-imperiumin perijä meni nuorena apulaiseksi Zaraan – pieni yksityiskohta paljasti hänet työkavereille

Marta Ortegaa pidetään maailman vaikutusvaltaisimpana naisena muotibisneksessä. Hän siirtyi perheyhtiönsä Inditexin hallituksen johtoon huhtikuussa. Inditex on alallaan maailman suurin.

Espanjalainen muotialan jättiyhtiö Inditex sai huhtikuussa ruoriinsa uutta verta, kun 38-vuotias Marta Ortega Pérez nousi yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Marta Ortega on viimeksi ollut mukana Inditexin suunnittelusta ja tuotekehityksestä vastaavassa tiimissä, mutta hänellä on ollut jo syntymästään saakka syvä yhteys yhtiöön, sillä hän on Inditexin perustajan ja pääomistajan Amancio Ortegan, 86, nuorempi tytär.

Inditex tunnetaan maailmanlaajuisesti muun muassa Zara-, Massimo Dutti-, Stradivarius- ja Bershka-vaateketjuista.

Marta Ortega alkoi perehtyä isänsä perustamaan yhtiöön heti valmistuttuaan yliopistosta noin 15 vuotta sitten. Hän meni silloin myymäläapulaiseksi Lontoon King’s Roadin Zara-liikkeeseen.

– Ensimmäisellä viikolla ajattelin, että en selviä tästä. Mutta sitten vaateliikkeeseen jää tavallaan koukkuun. Jotkut eivät halua koskaan lähteä. Se on yhtiön sydän, Ortega kertoi Wall Street Journalille (WSJ) viime vuoden elokuussa.

El Paísin mukaan Ortega ei ollut kertonut työtovereilleen Zarassa olevansa omistajan tytär, mutta työkaverit olivat sen pian hoksanneet Ortegan kalliista Rolex-kellosta.

Viime elokuussa hän sanoi WSJ:lle, ettei hänellä ole aikomusta mennä yhtiön johtotehtäviin.

– Tulevaisuudesta ei koskaan tiedä. Mutta rehellisesti sanottuna haluaisin pysyä lähellä tuotetta. Uskoisin, että juuri sitä isäni aina teki.

Amancio Ortegasta on kerrottu, ettei hän ole koskaan halunnut työskennellä omassa toimistossa, vaan keskellä Zaran hulinaa. Hän on myös pysytellyt poissa julkisuudesta: hän ei ole antanut haastatteluja ja välttelee julkisia tapahtumia ja kuvattavaksi joutumista.

Amancio Ortegasta saadaan harvoin kuvia, sillä hän välttelee tiukasti julkisuutta. Kuva vuodelta 2017.

Amancio Ortega on talouslehti Forbesin reaaliaikaisen listauksen mukaan maailman 18:nneksi rikkain ihminen 61,4 miljardin dollarin (noin 58 miljardin euron) omaisuudellaan .

Marta Ortega ei ollut lapsena aivan perillä siitä, että hänen vanhempansa pyörittivät muotijättiä.

Zaran neuleosastoa vetävä Tamara Sanchez kävi lapsena samoilla balettitunneilla Ortegan kanssa, WSJ kertoo. Hän muistaa kysyneensä joskus Ortegalta, miksi tällä oli yllään aina Zaran vaatteet.

Sanchezin mukaan Ortega oli vastannut:

– Niinkö? Sekö [vaatteiden] merkki on? Äitini ostaa minulle kaiken.

Kun Ortegan nimityksestä marraskuun lopussa kerrottiin, tämä kertoi sanoneensa aina, että aikoo käyttää elämänsä vanhempiensa perinnöstä huolehtimiseen.

– Olen elänyt ja hengittänyt tätä yhtiötä lapsuudestani saakka, ja olen oppinut kovilta ammattilaisilta, joiden kanssa olen työskennellyt 15 viime vuotta, Ortega sanoi.

Marta Ortega työskennellyt valmistumisensa jälkeen isänsä perustamassa Inditexissä.

BBC kertoi analyysissään heti nimitysuutisen jälkeen, että jotkut pitivät Ortegan nimitystä liikkeenä, joka vertautuu HBO:n Succession-hittisarjaan, jossa perheenjäseniä suositaan johtajanimityksissä. Inditexin osakekurssi lähtikin laskuun, kun Ortegan nimitys julkistettiin.

Samaan aikaan Ortegan nimityksen kanssa yhtiö kertoi vaihtavansa myös toimitusjohtajaa. Osa analyytikoista arveli, että ajoitus johdon vaihtumiselle oli huono.

Uutistoimisto Reutersin mukaan sijoittajat kuitenkin rauhoittuivat sen jälkeen, kun monet pitkään yhtiössä työskennelleet kertoivat luottavansa uuteen johtoon. Reutersin lähteiden mukaan reilusti yli puolet yhtiöstä omistava Amancio Ortega valvoo vallanvaihtoa tarkasti.

Marta Ortegan tyyliä seurataan silmä kovana.

Marta Ortega kasvoi Espanjan luoteisosassa sijaitsevassa Galiciassa, A Coruñan satamakaupungissa, jossa sijaitsee myös Inditexin pääkonttori. Siellä Marta Ortega asuu edelleen yhdessä miehensä Carlos Torrettan ja kahden lapsensa kanssa.

Vaikka Marta Ortegaa kuvaillaan varautuneeksi, hän ei pakene isänsä lailla valokeilaa. Viime joulukuussa Ortega järjesti A Coruñassa tilaisuuden, johon kokoontui muotialan kermaa ympäri maailman. Tilaisuus oli pari vuotta aiemmin kuolleen muotikuvaajan Peter Lindberghin kunniaksi järjestetty näyttely.

Paikalle saapuivat Le Monden mukaan esimerkiksi mallit Naomi Campbell, Esther Canadas ja Marie-Sophie Wilson-Carr, näyttelijä Rossy de Palma ja muotisuunnittelija Pierpaolo Piccioli.

Le Monden mukaan todellinen tähti tuossa tilaisuudessa oli kuitenkin Marta Ortega.

Kun Marta Ortega otti hallituksen puheenjohtajan tehtävät hoitoonsa keväällä, hän joutui heti kovan paikan eteen: yhtiön oli suljettava liikkeensä Venäjällä.