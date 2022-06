Näillä pienillä kikoilla voit pienentää bensalaskua

Moni pohtii nyt taloudellista ajotapaa, sillä polttoaineiden hinta on noussut korkeaksi.

Taloudellisella ajamisella voisi säästää pitkän pennin, selviää valtion kestävän kehityksen yhtiön Motivan tiedoista.

Kun nopeus nostetaan 100 kilometristä tunnissa 120 kilometriin tunnissa, kulutus nousee jopa 1–2 litraa sadalla kilometrillä. Aikaa säästyy vastaavalla 100 kilometrin matkalla vain 10 minuuttia. Myös toistuvaa kiihdyttelyä kannattaa välttää, sillä se hörppää ronskisti polttoainetta.

Paras keino säästää polttoaineen kulutusta on siis ajaa tasaisella nopeudella, ennakoida muuta liikennettä ja käyttää maalaisjärkeä.

Motivalta neuvotaan myös, että jos autossa on opastin, joka kertoo, millä vaihteella kannattaa ajaa, sitä on viisainta totella.

Myös autokoulusta tutut moottorijarruttelu ja muun liikenteen rytmien mukaan ajaminen vähentävät kulutusta.

Moni luulee säästävänsä sillä, että pitää auton ikkunan auki kuumalla säällä, mutta oikeasti maantienopeuksilla ilmastoinnin käyttäminen säästää enemmän polttoainetta kuin avonainen ikkuna.

Ilmastointia kuitenkin kannattaa käyttää vain tarpeen mukaan, sillä se lisää keskivertohenkilöauton polttoaineenkulutusta ulkolämpötilasta ja ajonopeudesta riippuen 0,3–1,5 litraa sadalla kilometrillä.

Vaikka polttoaineen hinta on noussut ennätyslukemiin, se ei ole ainakaan vielä näkynyt ajotavoissa. Autoilu on lisääntynyt korona-ajan hiljaiselon jäljiltä, ja ihmisille rapsuu sakkoja niin kuin ennenkin.

Teillä, joiden nopeusrajoitus on 80 kilometriä tunnissa, on ajettu viime helmi-maaliskuussa hieman hiljempaa kuin parina edellisenä vuotena. Traficomista kuitenkin arvioidaan, että syynä voivat olla polttoaineen hinnannousun sijaan talvikelit. Toukokuussa 2022 keskinopeudet ovat olleet normaaleita ja ylinopeutta on ajanut autoista yhtä iso osa kuin aiemminkin.

Fintrafficin liikennemäärätilastojen mukaan polttoaineen hinnanmuutokset eivät ole yleisesti näkyneet ainakaan liikennemäärien vähentymisenä, sillä liikkuminen on lisääntynyt edellisvuoteen verrattuna. Toistaiseksi määrät ovat kuitenkin vielä hieman alhaisemmat kuin ennen koronapandemiaa.

Traficomin mukaan liikennemäärissä on aina kuukausivaihteluita, mutta tämän vuoden helmikuusta lähtien liikennemäärät ovat kasvaneet. Alustavien tietojen mukaan myös toukokuun liikennemäärät ovat olleet hieman korkeampia kuin edellisenä vuonna.