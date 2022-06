HS: Flora-paketin koko pieneni, hinta pysyi samana – salakavala ilmiö yleistyy

Raaka-aineiden hinnannousu vaatii yrityksiä muuttamaan tuotteidensa hintoja, ja se näkyy jo kaupan hyllyillä, Helsingin Sanomat kertoo.

Asiakas ei välttämättä huomaa, vaikka tuotteen pakkauskoko muuttuu, jos itse tuote on ennallaan.

Flora-margariinipakkauksen koko on pienentynyt toukokuussa, mutta hinta pysynyt ennallaan, kertoo Helsingin Sanomat.

Raaka-aineen, energian ja kuljetusten hinta on noussut paljon viime aikoina. Yksi tapa korottaa hintoja on niin sanottu shrinkflaatio, jossa tuotekokoa pienennetään vaivihkaa, mutta hinta pysyy ennallaan. Taloudellisesti lopputulos on yritykselle sama kuin hinnankorotus.

Floran 400-grammainen margariinipaketti pienentyi viime kuussa 380-grammaan ja 600-grammainen paketti 550-grammaan. HS:n mukaan myös monet sipsipussit, muropaketit ja suklaapatukat ovat muuttaneet kokoaan aivan viime aikoina.

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoellin toteaa Helsingin Sanomille, että pakkausten pienentäminen ei ole ongelma, mutta se on ikävää, jos muutos tehdään niin, etteivät asiakkaat huomaa sitä.

Financial Times kertoi aiemmin keväällä ”shrinkflaation” yleistymisestä. Sen mukaan esimerkiksi kulutustavarajätti Unilever pienensi hiljattain Dove-suihkusaippuan pakkauskokoa mutta piti hinnan ennallaan.

Ilmiö ei rajoitu pelkästään tavaroihin, vaan samojen kustannuspaineiden alla ovat myös palvelut.

Esimerkiksi joissakin hotelliketjuissa huoneita ei siivota oleskelun aikana, ellei asiakas sitä erikseen pyydä. Monissa buffet-aamiaiset lopetettiin pandemian aikana, eikä niitä ole vieläkään aloitettu uudelleen, FT kertoo.