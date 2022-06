Ravintoloita sulkemalla HOK-Elanto haluaa varmistaa, että suosituissa kesäpaikoissa riittää osaavaa henkilökuntaa.

Helsinginkadulla sijaitseva olutravintola Kuikka on kesän ajan suljettu.

Ravintola-alan työvoimapula näkyy kesällä lomailijoiden arjessa. Alan tarve uudelle työvoimalle on niin kova, että osa ravintoloista on jouduttu sulkemaan kesäksi. Pääkaupunkiseudulla HOK-Elanto joutui sulkemaan kesäksi 11 ravintolaa osin kannattavuussyistä ja osin, koska niistä on siirretty työntekijöitä suosittuihin kesäravintoloihin.

Kesän ajan suljettuna ovat muun muassa Mannerheimintien William K., Kuikka, Poseidon ja Sports Academy. Ravintoloiden toimialajohtaja Henriikka Puolanne ei yksilöi, mistä syystä mikäkin ravintola suljettiin.

– Ne ovat liiketoiminnallisia päätöksiä, enkä avaa niitä tarkemmin.

– Toisissa syynä on kannattavuuskulma ja toisista olemme ohjanneet henkilökuntaa paikkoihin, jotka ovat supersuosittuja kesäkuukausina.

Hän sanoo, että osassa suljetuista paikoista ei ole terassia tai edes mahdollisuutta terassiin. Osa suljetuista paikoista on pieniä.

Puolanne sanoo, että HOK-Elannolla on kesäkausina ravintoloita, joiden asiakasmäärä tuplaantuu tai jopa triplaantuu. Esimerkiksi Kappeliin ja Mummotunneliin tarvitaan kesäksi huomattavasti enemmän henkilökuntaa kuin kesäkuukausien ulkopuolella. Esimerkkinä kesäkauden työvoiman tarpeesta hän kertoo, että ravintola Kappeliin palkattiin kesäksi 40 kesätyöntekijää. Yhteensä HOK-Elannon ravintoloihin palkattiin reilu 200 kesätyöntekijää.

Siirtämällä henkilökuntaa HOK-Elanto haluaa varmistaa, että suositut kesäpaikat toimivat riittävän hyvin.

– Olemme halunneet varmistaa, että isoissa kesäpaikoissamme on osaavaa henkilökuntaa.

Puolanne sanoo, että HOK-Elanto on rekrytoinut työntekijöitä ravintoloihin koko kevään, mutta tällä hetkellä työvoimapula alalla on valtava. Hän sanoo, että pula osaavasta henkilökunnasta näkyy ravintola-alalla todennäköisesti vielä vuosia, eikä työvoimapulaa saada ratkaistua nopeasti.

Myös aiempina kesinä joitakin HOK-Elannon ravintoloita on ollut suljettuna, mutta tänä kesänä määrä on suurempi kuin aiemmin.

Kesän työvoimapula heijastelee laajempaa rekrytointiongelmaa alalla. Torstaina HOK-Elannon omilla verkkosivuilla oli avoinna kymmeniä ravintola-alan työpaikkoja. Tarkkaa työvoiman tarvetta on Puolanteen mukaan hyvin vaikea arvioida ja vuoteen 2019 tilannetta on vaikea verrata, koska ravintolaverkosto on supistunut.

Eniten pulaa on tällä hetkellä ravintoloiden vuoropäälliköistä eli työntekijöistä, joilla on jo työkokemusta alalta.

– Esimerkiksi Mummotunneliin tarvitaan todella paljon vuoropäälliköitä. Se on kova paikka olla töissä, ja siellä täytyy olla kokemusta.

Sen lisäksi, että ravintola-alalle on tällä hetkellä vaikea saada uusia työtekijöitä, työvoimapulan taustalla on myös, että HOK-Elanto siirsi koronapandemian aikana 800 ravintolatyöntekijää kauppoihin töihin. Puolanne sanoo, että heistä noin 160 jäi kaupan alalle. Osa saattoi vaihtaa kokonaan alaa ja osa lähti opiskelemaan.

Puolanne arvelee, että halukkuuteen jäädä kaupan alalle vaikutti ravintola-alan epävarmuus, jonka vuoksi ihmisten oli vaikea suunnitella tulevaa. Kaupassa arki on tasaisempaa.

– Tämä oli todella kovaa työntekijöille, hän sanoo ja viittaa ravintolarajoituksiin, jotka muuttuivat korona-aikana usein.