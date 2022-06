Asuminen kallistuu nyt vauhdilla – katso laskurista, paljonko vuokrasi voi nousta

Nyt kannattaa varautua vuokrien nousuun, etenkin jos vuokrasopimuksessa on tietty kirjaus.

Kuluttajahintojen nousu on vaikuttanut suomalaisten elämään monella tavalla. Huhtikuussa kuluttajahinnat nousivat jo 5,7 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen. Toukokuun hintakehityksestä saadaan tietoa tiistaina.

Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita kertoo, että inflaatio näkyy myös vuokra-asuntomarkkinoilla, niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella.

– Kaikissa asumismuodoissa tulevat asumiskulut nousemaan. Puhutaan sitten lämmöstä, vedestä tai energiasta, kaikkien niiden hinnan nousu tulee vaikuttamaan vahvasti asumiseen riippumatta asunnon hallintamuodosta.

Viidan mukaan omistuspuolella merkittäväksi tekijäksi voi muodostua lainojen nousevat korot.

On hyvin yleistä, että vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokra siis nousee kustannusten mukana. Viidan mukaan moni vuokraaja on halunnut varmistaa, että vuokraa voi nostaa, vaikka inflaatio ei juuri kiihtyisikään laittamalla sopimukseen lisäksi korotusprosentin. Viidan mukaan perinteinen korotus on esimerkiksi kahden prosentin luokkaa.

– Vapaarahoitteisissa eli yksityisten ihmisten tai yritysten omistamissa asunnoissa vuokra sidotaan hirvittävän usein elinkustannusindeksiin. Kun elinkustannukset nousevat, se heijastuu suoraan asumiseen, Viita summaa.

Vuokratasoon vaikuttavat kuitenkin myös kuluttajat, sillä jos vuokra on liian korkea, voi vuokralaista olla vaikeampi saada.

– Vuokranantajien pitää myös tiedostaa, että jos vuokran nousu on liian rajua, vuokralainen voi vaihtaa asuntoa.

Viidan mukaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella on nyt enemmän asuntoja vapaana kuin ennen koronaa. Siihen ovat vaikuttaneet esimerkiksi ihmisten mahdollisuus tehdä töitä etänä ja se, että kaikki opiskelijat eivät ole palanneet vielä läsnäolo-opetukseen.

Esimerkiksi kuntien ja yleishyödyllisten asuntojen tavoitteena ei ole yleensä tuottaa isoa voittoa, mutta myös niissä vuokrahinnat on sidottu kuluihin.

– Omakustannusvuokra pitää sisällään kaikki asunnon kulut kuten sähkön, veden ja jätekulut. Ne pitää kattaa vuokrasta. Jos vaikkapa veden hinta nousee, maksajana on vuokralainen.

Nyt vuokrasopimusta tekeville ihmisille Viita vinkkaa, että kannattaa miettiä hyvin tarkkaan millaisen asunnon haluaa, tarvitsee ja mihin rahat riittävät.

– Kannattaa varmistaa, että vuokra on sidottu enintään elinkustannusindeksiin. Itse en esimerkiksi välttämättä allekirjoittaisi sopimusta, jossa olisi inflaation mukaiset elinkustannukset ja lisäksi vuosittainen vaikkapa kolmen prosentin korotus.

