Bussilippujen hinnat laskivat noin 25 prosenttia pitkillä matkoilla – kilpailun vapautuminen hyödytti kuluttajaa

Kuluttajat ovat hyötyneet halvemmista juna- ja linja-autolippujen hinnoista yli 80 miljoonaa euroa, KKV arvioi.

Bussilippujen hinnat pitkillä matkoilla ovat laskeneet noin 25 prosentilla linja-autoliikenteen kilpailun vapauttamisen jälkeen vuosina 2014–2019, ilmenee Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) raportista.

Myös kaukojunaliikenteen hinnat ovat kilpailun vapauttamisen jälkeen laskeneet, sillä VR reagoi muutokseen alentamalla kaukojunaliikenteen lippujen hintoja noin 20 prosenttia.

KKV:n mukaan tämä on johtanut siihen, että kuluttajat ovat hyötyneet halvemmista juna- ja linja-autolippujen hinnoista yli 80 miljoonaa euroa. KKV on selvittänyt, millaisia vaikutuksia kilpailun lisääntymisellä on ollut henkilö- ja tavarajunaliikenteessä.

Tavaraliikenteessä kilpailun vaikutukset ovat jääneet vähäisiksi.

KKV:n mukaan kilpailun vaikutukset näkyvät myös HSL:n eli Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lähijunaliikenteessä. Vuosina 2018–2020 järjestettyyn tarjouskilpailuun osallistui kilpailutuksen voittaneen VR:n lisäksi vain yksi tarjoaja, mutta KKV:n mukaan pelkkä kilpailun uhka saattoi vaikuttaa siihen, että HSL solmi veronmaksajien kannalta huomattavasti edullisemmat sopimukset lähijunaliikenteeseen.

Kilpailutuksen jälkeen HSL:n kustannukset laskivat noin 40 prosenttia. Tämä tarkoittaa KKV:n mukaan sitä, että verorahoja säästyy vuosittain noin 25–30 miljoonaa euroa.

KKV:n mukaan VR:n matkustajaliikenteen kannattavuus ei ole myöskään kärsinyt hintojen laskemisesta, vaan yhtiö näyttää vastanneen lisääntyneeseen kilpailuun tehostamalla toimintaansa ja karsimalla kulujaan.