Pankkipomolta raju ehdotus: Asumisen tuet pitäisi ajaa alas

Hypon toimitusjohtajan Ari Paunan mukaan vuokra-asumisen tuista pitäisi luopua 15–20 vuoden siirtymäajalla, koska julkinen talous ei kestä tukien jatkuvaa kasvua.

Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna ehdottaa asumisen tukien ajamista alas pitkällä siirtymäajalla.

– Kun katsoo maailman tilannetta ja tulevaisuuteen, on minusta päivänselvää, että seuraavan hallituksen pitää pohtia kaikkia asumiseen liittyviä tukia ja tukijärjestelmiä, Pauna sanoo.

Hän toteaa, ettei julkinen talous kestä sitä, että asumiseen liittyvät tukitarpeet kasvavat jatkuvasti.

Paunan mukaan suomalaisen yhteiskunnan riippuvuus tuista on monilla osa-alueilla liian suuri. Hänen mukaansa nyt tulisi alkaa pohtia sitä, kuinka hillitä tukiriippuvuuden kasvua.

– Tähän saakka asia on ratkaistu niin, että käytännössä erilaiset tuet ovat olleet jatkuvasti kasvamaan päin. Ehkä ainoa konkreettinen asia, joka on saatu poistettua on omistusasuntolainojen korkovähennysoikeus pitkällä aikavälillä.

Paunan mukaan siirtymäajan myös vuokra-asumisen ja vuokra-asuntomarkkinoiden tuista luopumiseen tulisi olla 15–20 vuotta.

– Se on aikaväli, jonka kaikki pystyisivät ennakoimaan ja sopeutumaan siihen. Selvää on, ettei asumiseen liittyen voi tehdä mitään äkkiliikkeitä.

Pauna ei ota suoraan kantaa siihen, mitä asumisen tukien poistaminen tarkoittaisi pienituloisille.

– Yksi puoli siinä on se, että tuskinpa asunnot tyhjiksi jäisivät, vaikka vuokra-asumisen tukia karsittaisiin, hän sanoo.

Hän toteaa, että on monenlaisia käsityksiä siitä, näkyvätkö esimerkiksi vuokra-asumiseen liittyvät tuet vuokra-asuntojen hinnoissa ja ketkä tuista hyötyvät eniten.

– Vuokra-asumiseen liittyvät tuet ovat myös hyvin vahvasti vuokra-asuntobisneksen tukimuotoja ja riskienhallintavälineitä. Ne on hyvä ruotia yhtenä osa-alueena.

Pauna haluaa nostaa keskusteluun myös sen, mihin suomalaisten velaton likvidi asuntovarallisuus kasaantuu, hajaantuuko vai keskittyykö se.

– Suomalaiset ovat edelleenkin varallisuuden kerryttämisen saralla lähtöruudussa, ja meillä on asuntomarkkinoilla iso eriytymiskehitys.

Hänen mukaansa suomalaisen kaupungistumiskehityksen tilanne on vaativa laajan aluerakenteen takia.

– On tärkeää pohtia, mikä on kotitalouksien mahdollisuus valita taustastaan riippumatta asumispolkunsa kasvavissa kaupungeissa.

Miten voitaisiin mahdollistaa se, että mahdollisimman moni voisi aidosti valita asumistapansa, hän kysyy.

– Asumisesta pitäisi saada tehtyä mahdollisimman markkinaehtoista koko Suomessa.

