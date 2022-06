Ville Haapasalon uusi ravintola Helsingissä sulki ovensa – syynä Venäjän hyökkäys

Davai Davai -ravintola oli avattu lokakuussa.

Näyttelijä Ville Haapasalon Davai Davai -ravintola on sulkeutunut toistaiseksi. Ravintola avattiin Helsingin keskustaan Pohjoisesplanadille lokakuussa.

Ravintolassa tarjottiin ruokaa Neuvostoliiton alueilta, ja sen sisustus oli neuvostoteemainen.

Haapasalon mukaan ravintolan sulkemiseen vaikutti Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Hän toteaa, että ravintolan pyörittäminen oli vallitsevassa maailmanpoliittisessa tilanteessa vaikeaa.

Ravintolaa ei kuitenkaan suljeta pysyvästi. Haapasalo kertoo, että hän kehittelee parhaillaan ravintolalle uutta konseptia.

– Tarkoituksena on jatkaa ravintolatoimintaa syksyllä mahdollisimman pian. Se on mainio tila, ja olemme saaneet sen hienoksi.

Davai Davain pääosakas on Noho Partners, ja Haapasalo on yksi ravintolan omistajista.

Neuvostoestetiikka näkyy Davai Davai -ravintolan sisustuksessa muun muassa taulujen kautta.

Vaikka Davai Davai jouduttiin sulkemaan, Haapasalo kertoo, että hänen muilla ravintolaprojekteillaan menee hyvin.

Kun korona lopetti Haapasalon näyttelijäntyöt Venäjällä, hän alkoi kiertää ympäri Suomea paistamassa hatsapuria, georgialaista perinneruokaa.

– En ole kahteen vuoteen muuta tehnytkään kuin sitä.

Haapasalo kertoo, että hatsapurikioskeille on tiedossa kiireinen kesä. Kioskien on määrä kiertää festivaaleja ja tapahtumia koko kesän ajan.

– Meillä on liki parikymmentä myyntipistettä ympäri Suomea. Osa niistä on liikkuvia ja osa paikallaan olevia. Viime viikonloppuna oli jo ekat festarit, mutta tuleva viikonloppu on vielä isompi viikonloppu meille.

– Tämä on ollut melkoinen ponnistus pienelle lafkalle.

Haapasalo omistaa myös Helsingin Rikhardinkadulla sijaitsevan PurPur-ravintolan, jossa tarjotaan georgialaista ruokaa. Hän kertoo, että myös sillä on mennyt hyvin.

Ville Haapasalo alkoi leipoa georgialaista perinneleipää hatsapuria, kun näyttelijäntyöt loppuivat koronan takia.

Haapasalo on tehnyt pitkän näyttelijänuran Venäjällä, ja hänet tunnetaan Suomessa Venäjän tuntijana.

Haapasalo sattui olemaan Moskovassa työmatkalla, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopussa. Sen jälkeen hän ei ole Venäjällä käynyt.

Näyttelijä kertoo, että Venäjän mediassa on ollut kiinnostusta hänen näkemyksilleen, mutta hänellä ei ole ollut halua antaa kommentteja. Hänen mukaansa ilmapiiri on Venäjällä huolestuttava.

– Kansan kahtiajakautuminen kärjistyy päivä päivältä enemmän ja enemmän. Siinä on huolestuttavia piirteitä.

Hän toteaa, että tärkeintä olisi saada sota Ukrainassa loppumaan.

– Pääajatukseni on tällä hetkellä, miten voisimme auttaa Ukrainaa.

Davai Davain sulkemisesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.