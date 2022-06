Verottajan haaviin jäi kymmeniä yrityksiä, jotka auttavat sijoittajia huijaamaan Suomen valtiota – menetykset 80 miljoonaa euroa vuodessa

Verohallinnon mukaan veronkierto on ollut hyvin ammattimaista ja järjestelmällistä.

Kymmenet yritykset ovat auttaneet sijoittajia veronkierrossa ja Suomen valtion huijaamisessa, Verohallinnon valvonta paljasti. Valtio on menettänyt tämän vuoksi vuosittain noin 80 miljoonaa euroa lähdeveroa vuosina 2018–2021, Verohallinto kertoo tiedotteessaan.

– Toiminta verojen kiertämiseksi on ollut hyvin ammattimaista ja järjestelmällistä: perustetaan yrityksiä, joiden liiketoimintamalli on lähdeveron kiertäminen. Perustajien joukossa on ollut niin suomalaisia kuin ulkomaalaisiakin henkilöitä. Meillä on käynnissä useita tarkastuksia ja niiden perusteella veroja määrätään maksuun todennäköisesti lisää, riskivastaava Katja Pussila Verohallinnosta kertoo tiedotteessa.

Noin 700 miljoonaa osaketta on verottajan mukaan mahdollisesti kaupattu sijoittajien välillä edestakaisin lähdeverojen kiertämiseksi.

Verottajan mukaan paljastumisessa olennaista on ollut suurten tietomassojen analysointi. Tietomassoja on saatu myös muiden maiden viranomaisilta.

– Lähdeveron välttämiseen tähtäävät järjestelyt ja niin kutsutut cum/ex- ja cum/cum -kaupat ovat aiheuttaneet merkittäviä veronmenetyksiä myös muualla Euroopassa. Muiden maiden kanssa tehty tiivis yhteistyö ja tietojen vaihto on ollut tärkeässä roolissa valvonnassa, Pussila kertoo.

Esimerkiksi Tanskassa ja Saksassa on haettu valtiolta veronpalautuksia osakekaupoista eri puolilla maailmaa toimiville sijoittajille ja yhtiöille. Oikeasti osakkeilla on ollut vain yksi omistaja, mutta niitä on kierrätetty monilla omistajilla, jotta palautuksia on saanut useampi samasta osakekaupasta.

Pussilan mukaan valvonnassa löytyi myös Suomessa toimivia yhtiöitä, joiden tarkoitus on ollut kiertää jonkin muun maan veroja.

Verotarkastukset jatkuvat, joten tapauksia voi tulla ilmi lisää.

Pussilan mukaan on riski, että väärinkäytökset kohdistuvat nyt lähdeveron palautuksiin, koska osinkojen maksuun liittyviä perusteettomia veroetuja on valvonnan takia vaikeampi saada kuin aiemmin.