Elon Musk uhkaa vetäytyä Twitterin ostosta

Miljardööri ei kertomansa mukaan ole saanut Twitteriltä pyytämiään tietoja.

Elon Musk on sanonut päästävänsä Yhdysvaltojen entisen presidentin Donald Trumpin takaisin Twitteriin.

Autovalmistaja Teslasta tunnettu yhdysvaltalainen miljardööri Elon Musk uhkaa vetäytyä Twitterin ostoaikeista, sillä Twitter ei ole Muskin mukaan toimittanut hänelle pyydettyjä tietoja Twitterin vale- ja spämmitileistä.

Musk on yhdessä juristinsa kanssa lähettänyt Twitterille kirjeen. Kirjeen mukaan Twitter on aktiivisesti vastustanut ja estänyt Muskia saamasta tietoja. Kirjeessä Musk ja tämän juristi katsovat, että Twitter on rikkonut tehtyä sopimusta.

Musk on tarjonnut 44 miljardia dollaria eli noin 41 miljardia euroa Twitterin koko osakekannasta. Hieman ennen kello iltayhdeksää Suomen aikaa Twitterin osake oli New Yorkin pörssissä noin 1,8 prosentin laskussa.

Musk on aiemmin sanonut päästävänsä Yhdysvaltojen entisen presidentin Donald Trumpin takaisin palvelun käyttäjäksi. Lisäksi Musk haluaa putsata kaikki vale- ja spämmitilit palvelusta sekä varmentaa käyttäjien henkilöllisyyden.