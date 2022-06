Taksikuskit rähisevät, asiakas viedään autoon – taksipomo huolestui "basaarista”, joka nostaa taas päätään

Ongelmia aiheuttavat keskenään rähisevät taksikuskit ja aggressiivinen asiakkaiden kyytiin houkuttelu.

Helsingin Asema-aukion taksiasemalla on ollut ongelmia jo usean vuoden ajan.

LähitaksIN vt. toimitusjohtaja Pasi Rokosa sanoo, että lieveilmiöt Helsingin taksiliikenteessä ovat jälleen yleistymässä, kun koronarajoitusten purkamisen jälkeen ihmiset ovat alkaneet jälleen kulkea taksilla.

– Se rauhoittui aika hyvin koronan aikana, kun ei ollut taksin tarvitsijoita.

Rokosa ja Lähitaksin viestintäjohtaja Sakari Lauriala ottivat tilanteeseen kantaa useassa mediassa julkaistussa mielipidekirjoituksessa viime viikolla. Tekstissään he ilmaisivat huolensa ilmiöstä, jota he kutsuvat taksibasaariksi. Siinä ei kunnioiteta taksien jonopaikkoja eikä hyvän taksipalvelun pelisääntöjä.

– Ilmiö alkoi ennen koronaa ja on jatkunut koronan jälkeen, Rokosa sanoi Taloussanomille.

– Ongelma on, että kuljettajat rähisevät keskenään ja asiakkaita houkutellaan kyytiin. Ainakaan asema-aukiolla asiakkaalle ei anneta mahdollisuutta valita autoa, vaan asiakkaat tavallaan ohjataan autoon.

Rokosa sanoo, että edelliset kaksi vuotta olivat koronan vuoksi rauhallisempia, mutta kevään aikana ongelmat ovat palanneet, kun alalle on tullut lisää yrittäjiä. Rokosa sanoo, että varsinkin viikonloppuisin taksiliikenne alkaa hiljalleen olla samalla tasolla kuin ennen koronapandemiaa. Arkisin kysyntää kyydeille ei ole yhtä paljon kuin ennen koronaa.

Ongelmia on ollut Helsingin Asema-aukiolla, mutta Rokosa kertoo kuulleensa ongelmista myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Hän tosin korostaa, että ainakin viikko sitten Helsinki-Vantaalla taksipalvelu toimi moitteettomasti.

– Kukaan ei tullut repimään hihasta eikä hakemaan sisältä.

Taloussanomat on kertonut aiemminkin ongelmista pääkaupunkiseudun ja erityisesti Asema-aukiolla. Esimerkiksi syksyllä 2020 Taloussanomille kerrottiin, että Helsingin keskeisillä taksiasemilla käydään kiivasta reviirikiistaa. Taksitolpilla oli jopa tapeltu asiakkaiden vuoksi. Ongelmia on ollut myös Helsingin laivaterminaalien taksiasemilla, jossa yksi kuljettaja löi pesäpallomailalla toisen taksin takalasin rikki.

Ongelmat eivät rajoitu ainoastaan pääkaupunkiseudulle. Syksyllä 2021 tamperelainen taksikuski tuomittiin toisen taksikuskin pahoinpitelystä, joka tapahtui Tampereen rautatieasemalla.

Huhtikuussa Helsingin poliisilaitoksen, liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Verohallinnon yhteisessä valvontaiskussa Helsingissä. Valvontaiskussa huomautettavaa löytyi 37:stä taksista. Yhteensä tarkastettiin 65 taksia. Tarkastuksessa puutteita oli esimerkiksi hintatietojen ilmoittamisessa.

Rokosa kertoo, että Helsingin keskustassa on taksiasemia, joille heidän kuljettajansa eivät suostu menemään turvattomuuden tunteen vuoksi. Rokosa on huolissaan siitä, että jos ongelmia ei saada ratkaistua eikä niihin puututa, taksialan maine on pilalla, eivätkä ihmiset enää halua käyttää takseja.

Ongelmat alkoivat, kun taksialan sääntelyä purettiin ja kilpailu vapautettiin vuonna 2018. Nykyään kuka tahansa voi ryhtyä taksikuskiksi. Ongelmaksi ovat nousseet niin sanotut villit taksit, jotka eivät kuulu mihinkään välitysyhtiöön.

– Ei riitä, että lakeja muutetaan, jos niitä ei valvota. Jos kerran vuodessa tehdään ratsia johonkin, se ei toimi. Valvontaa pitäisi tehostaa.

Rokosa toivoo, että myös asiakkaat muistaisivat, että heillä on oikeus valita, mihin taksiin he nousevat.

– Ei ole pakko mennä ohjattuun autoon.