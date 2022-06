Sähköpotkulaudat saivat aikaan kaaoksen Oulussa

Sähköpotkulaudat aiheuttavat vaivaa Oulussa, mutta viime kädessä vastuu on niiden käyttäjällä.

Skuutteja on Oulussa joka nurkalla.

Oulussa on syntynyt hässäkkää, kun neljän eri yrityksen vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat ilmestyneet katukuvaan. Skuutteja on yli 2 000, ja hämminkiä ovat aiheuttaneet niin parkkeeraus kuin liikennekäyttäytyminenkin.

Ylikomisario Jyrki Kivirinta Oulun poliisista kertoo, että esimerkiksi liikennesääntöjen vastainen ajokäyttäytyminen työllistää poliisia. Ihmiset ilmoittelevat Kivirinnan mukaan paljon väärin parkkeeratuista sähköpotkulaudoista.

– Sähköpotkulautoja on myös yksityisillä ihmisillä, mutta haitassa ja harmituksessa isoin rooli on vuokrattavilla laudoilla.

Alkukesästä ongelmia ovat aiheuttaneet esimerkiksi läjiin jätetyt ja väärin parkkeeratut sähköpotkulaudat, jotka ovat vieneet tilaa esimerkiksi jalankulkijoilta ja pyöräilijöiltä.

Kivirinta kertoo, että kaupunki on ottanut parkkeerausongelmasta onkeensa ja neuvottelee parhaillaan keinoista, joilla tilannetta voisi parantaa.

Jokainen skuutin vuokrannut on itse vastuussa siitä, mihin menopelinsä jättää.

– Poliisi ei lähde kiertämään ja katsomaan jo pysäköityjä lautoja. Jos näemme virheellisiä pysäköintitilanteita ja akuutteja ongelmia, puutumme niihin.

Skuutteihin sovelletaan polkupyöräilijöitten sääntöjä. Yli 12-vuotiaiden skuuttaajien paikka on ensisijaisesti pyörätiellä tai ajoradalla, ei kävelykaduilla.

Kivirinta muistuttaa, että skuutilla ajaminen humaltuneena on kiellettyä. Rangaistus tulee, jos on nauttinut alkoholia tai päihdyttäviä aineita ja aiheuttaa vaaraa. Selkeää promillerajaa ei ole.

– Tilannetta katsotaan sen mukaan, millaista ajokäyttäytyminen on. Rangaistus on sakkoja tai vankeutta enintään kolme kuukautta.

Poliisin mukaan sähköpotkulaudan edellisen käyttäjän selvittäminen nopealla aikataululla ei ole kovin yksinkertaista.

– Esimerkiksi laudan väärin parkkeeraamisesta sakottaessa pitäisi ensin kaivaa käyttäjätietoja operaattorilta. Olemmekin pyrkineet puuttumaan parkkeeraamiseen juuri parkkeerauksen hetkellä. Skuutti pitää jättää niin, että se ei vaaranna muuta liikennettä.

Aiemmin paikallislehti Kaleva on uutisoinut, että sairaalahoidossa on ollut kymmeniä ihmisiä skuuttionnettomuuksien takia. Myös leikkausta ja tehohoitoa vaativia potilaita on ollut.

Ylikomisarion mukaan skuuttionnettomuudet ovat pääasiassa yksittäisonnettomuuksia, joista ei tule aina tietoa poliisille, sillä ihmiset hakeutuvat usein itse hoitoon.

– Varmaan pitää paikkaansa, että onnettomuuksia tapahtuu, koska lääkärit ovat raportoineet aivan tehohoitoa vaativistakin tapauksista. Yleensähän näissä taustalla on hyvin pitkälle alkoholi.

Poliisi kehottaa harjoittelemaan sähköpotkulautailua ruuhkaista keskustaa mieluummin rauhallisessa paikassa ja käyttämään suositusten mukaisesti kypärää.

– Ehdottomin sääntö on, että lautaillessa pitää olla selvin päin.

Kivirinta muistuttaa myös, että kaksi päällä -ajaminen eli skuutilla kyydittäminen ei ole sallittua ja jokaisella liikenteessä liikkuvalla on velvollisuus välttää onnettomuutta.

Lujimmillaan vuokrattavat skuutit kulkevat 25 kilometriä tunnissa. Yksi keino kohti turvallisempia teitä on nopeuden lasku.

– Keskusta-alueella nopeusrajoituksia on jo olemassa ja skuutit on säädetty matalampaan vauhtiin. Pääasia olisi sovittaa vauhti sen mukaan, ettei aiheuta haittaa kävelijöille.

Oulun kaupunki aikoo kasvattaa nopeusrajoitettua aluetta. Jo nyt esimerkiksi Rotuaarin kävelykatuosuuksilla laudat eivät kulje nopeampaa kuin 10 kilometriä tunnissa.