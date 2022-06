Elon Musk aikoo vähentää Teslan työntekijöitä – syynä ”super paha tunne”

Teslan johtaja haluaa vähentää varsinkin kuukausipalkkaisten työntekijöiden määrää.

Elon Musk on huolissaan taloudesta.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk aikoo vähentää noin 10 prosenttia sähköautovalmistajan työpaikoista. Musk kertoi aikeistaan yhtiön johtajille lähettämässään sähköpostissa, jonka otsikkona ”keskeyttäkää palkkaaminen maailmanlaajuisesti”.

Muskin mukaan hänellä on taloudesta ”super huono tunne”, mutta ei tarkemmin eritellyt syitä tunteeseensa.

Toisessa yhtiön työntekijöille perjantaina lähettämässään sähköpostissa Musk kertoi, että yhtiö aikoo vähentää kymmenen prosenttia kuukausipalkkaisista työntekijöistään, mutta tuntipalkattujen työntekijöiden määrä kasvaa.

Muskin mukaan Teslalla on monella alueella liikaa työntekijöitä.

– Huomatkaa, että tämä ei koske ketään, joka on todella rakentamassa autoja, akkulaitteita tai asentamassa aurinkojärjestelmiä, Musk kirjoitti uutistoimisto Reutersin näkemässä sähköpostissa.

Teslalla oli ilmoituksensa mukaan viime vuoden lopussa lähes 100 000 työntekijää, mutta yhtiö ei eritellyt kuukausi- ja tuntipalkkaisten määrää.

Yhdysvaltojen inflaatio on korkeammalla kuin koskaan 40 vuoteen.

Musk on viime viikkoina varoittanut taantuman uhasta, mutta hänen tuoreet sähköpostiviestinsä työntekijöiden vähentämisestä ovat tähän mennessä siitä suorin osoitus.

– Elon Musk on ainutlaatuisen hyvin perillä maailmantaloudesta. Me uskomme, että tämä hänen viestinsä on erittäin uskottava, arvio Morgan Stanleyn analyytikko Adam Jonas.