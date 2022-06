Yleisin asuntolainakorko jatkaa yhä ylemmäs – nyt jo korkeimmillaan 8 vuoteen

Vuoden euribor on noussut reilussa kuukaudessa liki puoli prosenttia.

Yleisimmin asuntolainojen viitekorkona käytetty 12 kuukauden euribor on jatkanut nousemistaan vauhdilla. Torstaina korko noteerattiin jo 0,45 prosenttiin, kun maanantaina se oli 0,36 prosenttia. Viimeksi vuoden euribor on ollut yhtä ylhäällä vuoden 2014 elokuussa.

Vuoden euribor pysytteli kovin pitkään selvästi nollan alapuolella, kunnes se huhtikuussa kohosi nollan yläpuolelle.

Korko piipahti pariin otteeseen niukasti plussan puolella huhtikuun puolivälin tienoilla, ja nousi toistaiseksi pysyvästi plussalle 21. huhtikuuta, jolloin se asettui 0,02 prosenttiin. Tuon jälkeen korko on pysytellyt selvästi plussalla saavuttaen nyt jo yli 0,4 prosentin tason.

Vuoden euriborin nousu nollan yläpuolelle on merkittävä asia niille kotitalouksille, joilla on vielä niin sanottuja vanhoja asuntolainoja. Niiden ehdoissa ei ollut osattu ottaa huomioon negatiivisten viitekorkojen mahdollisuutta. Tämän seurauksena kävi niin, viitekorko söikin osan korkomarginaalista, kun positiiviseen lukuun eli korkomarginaaliin ynnättiin negatiivinen luku eli viitekorko.

Kun korkomarginaalit vielä olivat näiden vanhojen asuntolainojen nostojen aikoihin alhaiset, saivat onnekkaat velalliset maksaa lainastaan varsin matalaa korkoa.

Uudemmissa lainoissa negatiivinen viitekorko on jo osattu huomioida, ja niistä perittävä korko on korkomarginaalin suuruinen, jos viitekorko on negatiivinen.