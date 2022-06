Tero Kurenmaa nimitettiin Finanssivalvonnan johtajaksi – tausta poliisijohdossa

Kurenmaa on työskennellyt aiemmin muun muassa keskusrikospoliisin apulaispäällikkönä ja vt. päällikkönä sekä sisäministeriön poliisiosaston ylijohtajana.

Pankkivaltuusto on tänään nimittänyt oikeustieteen tohtori Tero Kurenmaan Finanssivalvonnan johtajan virkaan viisivuotiskaudeksi 15. kesäkuuta alkaen. Nimitys tehtiin Finanssivalvonnan johtokunnan esityksestä.

– Tero Kurenmaalla on tehtävässä tarvittavaa osaamista ja kokemusta sekä isojen julkishallinnon organisaatioiden johtamisesta että kehittämishankkeiden ja muutosten läpiviennistä. Kurenmaan kokemus ja näytöt tukevat myös onnistumista Finanssivalvonnalle tärkeässä kotimaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen sanoo tiedotteessa.

Kurenmaa on toiminut Finanssivalvonnan lakiasiat-yksikön päällikkönä kesäkuun 2021 alusta alkaen. Tätä ennen hän on työskennellyt keskusrikospoliisin apulaispäällikkönä ja vt. päällikkönä sekä esimerkiksi sisäministeriön poliisiosaston ylijohtajana. Kurenmaa on työskennellyt vuosina 1997–2002 myös Finanssivalvontaa edeltäneessä Rahoitustarkastuksessa markkinavalvojana. Kurenmaa on valmistunut oikeustieteen tohtoriksi väittelemällä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä.

Finanssivalvonnan johtajan paikka vapautui, kun nykyinen johtaja Anneli Tuominen nimitettiin Euroopan keskuspankin valvontaneuvostoon.

Lue lisää: Fivan Tuominen EKP:n valvontaneuvostoon