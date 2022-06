Palju ja laituri joutuivat väistymään: mökkiläisillä on uusi ykköshaave

Maailmantilanne ja siihen varautuminen näkyy kulutuksessa. Keskon tekemässä kyselyssä aurinkopaneeli on noussut mökin omistajien ykköshaaveeksi. Kotivaraa ja hyötykasvin siemeniä ostetaan paljon.

Joka neljäs mökin omistaja miettii aurinkopaneelin hankkimista loma-asunnolle. Tämä käy ilmi kauppakonserni Keskoon kuuluvan K-Raudan kyselystä, johon vastasi noin tuhat suomalaista huhtikuun puolivälissä. Aurinkopaneeli oli kyselyssä yllätysnousija jo vuosi sitten, mutta tuolloin sen hankkimista mietti joka viides.

K-Raudan ketjujohtaja Olli Pere huomauttaa, että suuntaus voi liittyä yleiseen vastuullisuuden kasvuun. Taustalla voi olla myös sähkön hinnan raju nousu ja tekniikan kehittyminen.

Kakkoshaaveeksi on painunut palju tai poreamme ja kolmoseksi uusi laituri. Viime vuonna ne olivat kärkiunelmia. Neljänneksi yleisin haave on viimevuotiseen tapaan uusi terassi.

Kesällä nikkaroidaan ja sisustetaan. Kyselyyn vastanneista 58 prosenttia on suunnitellut kodin tai mökin remontointia tai sisustamista alkavana kesänä.

– Sisustaminen on todella in. Taustalla on korona-aikana alkanut mökkibuumi, vilkas mökkikauppa, mökkien sukupolven vaihdokset ja ylipäätään kotoilu, Pere arvioi verkossa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Logistiikassa on ollut koronapandemian äitymisestä lähtien ongelmia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan on sekoittanut markkinoita edelleen. Pere sanoo, että keväällä on ollut erilaisia tilanteita ja yhtiö on etsinyt Euroopassa uusia hankintakanavia.

Puun saamista helpottaa se, että K-rauta myy pääosin kotimaista puuta. Pere ei usko, että remonttien toteuttaminen tyssäisi tarvikepulaan.

– Rakennustarvikkeiden saatavuus on hyvä, hän sanoo.

Kuluttajahinnat ovat nousseet rajusti ja niiden on ennakoitu kiipeävän edelleen. Pere uskoo, että inflaatio on ihmisillä mielessään.

– Jos on pitkään suunniteltu remonttia tai muuta hanketta, todennäköisesti halutaan toteuttaa se ja ollaan valmiita satsaamaan siihen.

Tilastokeskuksen keräämä kuluttajien luottamuskysely kertoo vastaavaa. Viime viikolla julkistettu tiedustelu paljastaa, että kuluttajilla on runsaasti asunnon osto- tai rakentamisaikeita sekä kodin peruskorjaamista koskevia suunnitelmia.

Näin siitä huolimatta, että kuluttajien luottamus sekä Suomen talouteen että omaan talouteensa on kehno ja aikeet ostaa kestotavaroita vähenivät viime vuodesta selvästi.

Keskon omasta kyselystä ilmenee, että kotiin halutaan silti panostaa. Esimerkiksi pizzauuni, grilli ja kesäkeittiö välkkyy yhä monen mielessä.

Pientä omavaraisuutta tavoittelee yhä useampi. Korona-aikaan hyötykasvien kasvattaminen yleistyi jopa neljänneksen ja suuntaus näyttää jatkuvan. Kaikkien pihatoiveiden kärkeen kuuluu hyötykasvimaa heti paljun tai ulkoporeammeen jälkeen.

Kuluttajat ostavat paljon muun muassa yrttien, kesäkurpitsan ja salaattikasvien siemeniä, ruukkuja ja kasvilavoja.

Muukin varautuminen näkyy kaupassa. Keskon päivittäistavaratoimialan asiakasnäkemysjohtaja Heidi Jungar kertoi, että myyntidatan perusteella isojen lähdevesipullojen ostaminen yleistyi miltei kolmanneksen tammi-maaliskuussa vuotta aiemmasta.

Kolme neljästä toukokuussa asiakkaille tehtyyn K-barometriin vastanneesta kertoi puolestaan ostavansa pitkään säilyviä tuotteita kuten kuivatuotteita, pakasteita ja säilykkeitä.

Rahatilanteen tiukentumisesta kielii se, että hankintoja tehdään tarpeeseen ja miltei 90 prosenttia kertoi seuraavansa tarjouksia ja ostavansa niistä. Moni ilmoitti suunnittelevansa ruuanlaittonsa tarkasti.