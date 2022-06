Turku Energia varoittaa kaukolämmön kallistumisesta

Kansainvälinen tilanne aiheuttaa kaukolämmön hintaan korotuspaineita.

Varsinaissuomalainen energiayhtiö Turku Energia varoittaa, että muuttunut maailmantilanne tuo korotuspaineita kaukolämmön hintaan syksyn kausihinnasta alkaen. Yhtiön mukaan korotuspaineita aiheuttaa biomassan, kivihiilen, öljyn sekä sähkön hintojen nousu.

– Kaukolämpömme hintakehitys on ollut viime vuosina laskeva ja on valitettavaa, että maailmantilanne on tuonut nyt korotuspaineita hinnan nostamiseksi, Turku Energian toimitusjohtaja Jari Kuivanen sanoo yhtiön tiedotteessa.

Turun seudulla kaukolämmöstä oli viime vuoden lopussa tuotettu 75 prosenttia uusiutuvilla energianlähteillä. Turku Energian mukaan tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä 95 prosenttia kaukolämmöstä on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä.