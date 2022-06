Pikakaistan avulla erityisosaajat ja kasvuyrittäjät voivat saada oleskeluluvan kahdessa viikossa.

Erityisosaajat ja kasvuyrittäjät sekä heidän perheenjäsenensä voivat jatkossa saada oleskeluluvan kahdessa viikossa, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo.

Kesäkuun alussa käynnistyvä pikakaista mahdollistaa sähköiselle oleskelulupahakemukselle päätöksen 14 vuorokauden kuluessa.

– Osaavasta työvoimasta käydään maailmalla kovaa kisaa. Pikakaista on yksi tapa lisätä Suomen houkuttelevuutta ja helpottaa kansainvälisiä rekrytointeja. Sujuva lupaprosessi on käyntikortti sekä osaajille että heitä palkkaaville yrityksille, työministeri Tuula Haatainen sanoo tiedotteesta.

Hallitus kertoo käynnistäneensä pikakaistan lisäksi myös muita toimia osaajien maahanmuuton lisäämiseksi.

– Työvoimapula hidastaa kasvua jo monilla aloilla ja alueilla. Tilanteen ratkaiseminen vaatii monenlaisia toimia, joista työvoiman maahanmuutto on yksi. Tavoitteenamme on, että vaalikauden loppuun mennessä kaikkien työ- ja koulutusperusteisten oleskelulupien keskimääräinen käsittelyaika on 30 vuorokautta, Haatainen sanoo.

Pikakaistan käynnistymiseen liittyy myös pitkäaikaisen eli niin sanotun kansallisen D-viisumin ottaminen käyttöön erityisasiantuntijoille, kasvuyrittäjille ja heidän perheenjäsenilleen.

D-viisumin avulla erityisasiantuntijat, kasvuyrittäjät sekä heidän perheenjäsenensä voivat matkustaa Suomeen heti sen jälkeen, kun oleskelulupa on myönnetty. Oleskelulupakorttia ei tarvitse enää odottaa ulkomailla vaan asiakas saa kortin Suomessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut pikakaistaa laajassa yhteistyössä ulkoministeriön, sisäministeriön ja Maahanmuuttoviraston kanssa. Mukana on myös muita viranomaisia.

Pikakaistaan liittyvästä käytännön neuvonnasta osaajille ja yrityksille vastaavat Maahanmuuttovirasto ja ulkoministeriö sekä Suomen edustustot ulkomailla.