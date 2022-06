Main ContentPlaceholder

Taloussanomat

Suomalaisyritys tekee isoja diilejä maailman muotijättien kanssa – Zara, H&M, Calvin Klein, Tommy Hilfiger...

Suomalainen Infinited Fiber Company on tehnyt useita yhteistyösopimuksia maailman muotijättien kanssa. Yritys valmistaa tekstiilijätteestä Infinna-uusiokuitua ja pyrkii viemään kierrätyskuituteknologiaansa maailmalle kovalla tahdilla. Vaateteollisuus on murroksessa ja suomalaisteknologia kysyttyä tavaraa. Uuden tehtaan on määrä aloittaa toimintansa vuonna 2024. Katso videolta, miten poistotekstiileistä tehdään uusiokuitua.

