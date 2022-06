Klapin hinta noussut hurjasti, eikä loppua näy

Moni uunin ja saunan lämmittäjä on havainnut polttopuun hintojen nousseen. Yrittäjät kertovat nostaneensa hintoja noin kymmeneksen ja ennakoivat, että sama suunta jatkuu.

Mynämäkeläisellä Puutilalla polttopuu maksaa 70 euroa irtokuutiolta. Vuosi sitten hinta oli 65 euroa. Tilan yrittäjä Arttu Anttila kertoo, että karkeasti kymmenen prosentin nosto on pitänyt tehdä, koska kulut ovat kasvaneet.

Kaavilainen Voutilan tilalta puuta myyvä yrittäjä Marko Voutilainen suunnittelee niin ikään kustannusten nousun vuoksi irtokuutiolle viiden euron hinnannostoa 50 eurosta 55 euroon.

Puutavaran hinnat vaihtelevat paljon. Neljän sähköyhtiön ylläpitämässä Mottinetti-verkkopalvelussa rekisteröityneet myyjät voivat tarjota klapejaan ja kuluttajat vertailla hintoja ja ostaa. Esimerkiksi Hyvinkäällä koivuisten saunapuiden hinta irtokuutiolta on 60–95 euroa ja Lappeenrannassa 65–80 euroa.

Prisman verkkokaupassa 40 litran klapisäkki maksaa 7,99 euroa. K-Raudoissa hinnat vaihtelevat verkkosivun mukaan viiden ja kahdeksan euron välillä.

Hinnat kiipeävät monesta syystä. Anttila sanoo, että raaka-aineen eli puun hinta on noussut 10–20 prosenttia.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kiihdyttänyt energian hinnan nousua. Puun korjuu, kuivatus ja kuljettaminen lisäävät yrittäjien menoja.

Myös kysynnän kasvu nostaa puun hintaa. Anttila sanoo, että öljyn ja sähkön hinnan räjähdysmäinen nousu on saanut ihmiset lämmittämään aiempaa enemmän puulla.

Lisäksi Venäjän arvaamattomuus ja mahdolliset reaktiot Suomen Nato-hakemukseen ovat saanut ihmiset varautumaan yllättäviin tilanteisiin kuten sähkökatkoihin.

– Epävakaassa maailmantilanteessa on hyvä, että liiterissä on lämmön lähetti, Voutilainen sanoo.

Klapien kysyntä on kasvanut jo muutaman vuoden. Korona-aikana ihmiset olivat paljon etätöissä ja polttelivat takkapuita ja lämmittivät uunejaan aiempaa enemmän. Myös puurakentaminen on lisännyt kysyntää.

Tarjonta on sen sijaan vähentynyt. Venäjältä on tuotu paljon puuta ja etenkin polttopuuna suosittua koivua. Anttila kertoo, että se on ollut halvempaa kuin suomalainen puu. Venäjän vastaisten pakotteiden vuoksi tuonti on tyssännyt.

– Tuontipuu on pannassa pitkään, uskoo Anttila.

Yrittäjät arvioivat, että polttopuu kallistuu vastaisuudessakin, mutta moni tilanteeseen vaikuttava tekijä on epäselvä.

– Kovin vakuuttavasti on vaikea olla varmaa mieltä. Jos nyt nostamme irtokuution hintaa viidellä eurolla, vuoden päästä tulee ainakin toinen viitonen, Voutilainen miettii.

Hän lisää, että merkittävästi isompiakin nostoja voi tulla. Myös Anttila ennakoi, että vuoden päästä voi olla paineita nostaa hintoja vielä toiset kymmenen prosenttia.

Vaikka kysyntä on ollut kovaa, Anttila ja Voutilainen eivät ole lähteneet nostamaan hintoja sen takia.

– Olemme halunneet pitää asiakkaamme, emmekä ole lähteneet hullutteluihin, Anttila sanoo.

Alkava mökkikausi lisää polttopuun kysyntää. Varsinainen sesonki puuyrittäjillä on perinteisesti ollut syksyllä ja alkutalvesta, jolloin tulisijojen haltijat varautuvat tulevaan lämmityskauteen.

Nyt moni täyttää liiteriään aiempaa aikaisemmin, mitä Voutilainen pitää hyvänä huoltovarmuuden kannalta.

– Puu on hyvä varautumisväline. Tämä kannattaa ottaa huomioon, jos mahdollista, hän sanoo.