Kolea toukokuu ja nousevat kustannukset ovat tyhjensivät pitkään vaikeuksia kokeneen pienpanimon kassan.

Pyynikin panimoa eli nykyiseltä nimeltään Pyynikin Brewing Companya uhkaa konkurssi. Yhtiö on lähettänyt osakkailleen viestin, jossa se kertoo konkurssiuhasta toukokuun odotuksista jääneen myynnin takia.

Yksi syy on ravintoloiden koronarajoitusten loppuminen.

– Viime vuoden toukokuuhun verrattuna ravintolamyynti on kasvanut, kun taas vähittäiskaupan myynti on laskenut. Ravintolamyynnin osuus on meillä kuitenkin pieni vähittäiskauppaan verrattuna, kertoo toimitusjohtaja Kari Lappalainen.

– Toukokuun toteuma ei ole sitä mitä kuviteltiin, näitä asioita ei ole osattu huomioida. Mutta sama se on muillakin panimoilla, joiden kanssa olen jutellut.

Koleat kelit ovat myös yksi syy vähäiseen oluenmyyntiin. Yhtiön tilannetta ovat pahentaneet lisääntyneet kustannukset, sillä tänä vuonna esimerkiksi energian hinta, humalat, pakkauskustannukset ja logistiikka ovat kallistuneet selvästi.

Pyynikin panimolla on kuitenkin ollut ongelmia jo pidempään, eikä se ole tehnyt vielä yhtään voitollista vuotta.

– Olemme panostaneet voimakkaaseen kasvuun ja hinnoittelu on ollut aggressiivista, Lappalainen sanoo.

– Emme ole saaneet kerättyä sellaista pesämunaa, jonka avulla pärjätään vaikeista ajoista.

Pyynikin Brewing Company on nyt paikannut kassaansa tänään toukokuun lopussa päättyvällä osakeannilla, joka Lappalaisen mukaan auttaa pahimman yli, vaikka miljoonan euron tavoitteeseen ei päästykään.

Panimo on leikannut jo kulujaan muun muassa lomauttamalla henkilökuntaa ja siirtämällä tuotannon Viroon. Tampereen panimon laitteisto on myynnissä, minkä jälkeen yhtiö pääsisi eroon myös panimotilojen vuokrasopimuksesta.

Toivoa paremmasta antavat jo kesän myyntiä varastossa odottavat valmiit tuotteet, joiden arvo on Lappalaisen mukaan noin kaksi miljoonaa euroa. Panimon tuotteet ovat myös ensimmäistä kertaa mukana kaupan keskusliikkeiden valtakunnallisissa kampanjoissa, joiden toivotaan kasvattavan myyntiä.

– Kyllä meillä tavaraa on, kunhan vaan tulisi tuo meidän paras myyntimies töihin eli aurinko alkaisi paistaa, Lappalainen sanoo.

Pyynikin panimo aikoo Lappalaisen mukaan jatkaa tiukan talouskuurin merkeissä jatkossakin, mutta selvästi ilman häntä. Lappalainen on jättänyt eroilmoituksen, ja lopettaa tehtävissään juhannuksena. Seuraaja valitaan Lappalaisen mukaan joko tällä tai ensi viikolla.