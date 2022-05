PTT: Parempi palkka ja työolojen kohentaminen helpottaisivat osaajapulaa

Suomessa on paljon työttömiä, mutta myös avoinna suuri määrä työpaikkoja. Akava Worksin PTT:llä teettämässä selvityksessä kummastellaan, että niukkuudesta huolimatta palkat eivät ole juuri nousseet.

Työnantajilla näyttää olevan joko liian suuri neuvotteluvoima tai markkinat eivät toimi tehokkaasti. Näin arvioidaan Akava Worksin Pellervon taloustutkimuksella (PTT) teettämästä Osaajapula vai työvoimapula – mistä avointen työpaikkojen määrän kasvu kertoo? -selvityksestä.

Avointen työpaikkojen määrä Suomessa on noussut ja työllisyysaste on kohonnut 74 prosenttiin. Silti työttömiä on miltei seitsemän prosenttia työvoimasta.

Ongelmana on, että tekijöitä ei tahdo löytyä. Raportissa arvioidaan, että osin kyse on siitä, että vaatimuksiin sopivia hakijoita ei ole, osin ylipäätään työvoiman puutteesta.

PTT:n tiedotteessa ennustepäällikkö Janne Huovari pitää yllättävänä, että palkat ovat nousseet vain vähän. Yleensä pula tai niukkuus resurssista nostaa hintaa.

– Olisi odotettavaa, että palkat olisivat nousseet enemmän, jotta markkinat tasapainottuisivat, Huovari, Juho Alasalmi, Henna Busk, Veera Holappa ja Saara Vaahtoniemi kirjoittavat.

Merkittävä osa osaajapulasta voi heistä olla seurausta matalan palkkatason ja heikkojen työolosuhteiden aiheuttamista haasteista rekrytointiprosessissa.

– Palkan ja työolojen kohentamisella voidaan lisätä joidenkin alojen houkuttelevuutta ja estää ulosvirtausta näiltä aloilta, Huovari arvioi.

Palkkojen polkemista paikallaan on perusteltu sillä, että liian suuret palkankorotukset voivat tehdä yrityksen toiminnasta kannattamatonta. Huovari ennakoi, että palkankorotuspaineet vain kasvavat, jos osaajapulaan ei saada helpotusta.

Selvityksessä huomautetaan, että palkkaus ei merkittävyydestään huolimatta välttämättä ole merkitsevin osa työoloja ja työssä viihtymistä. Tyytyväisyyteen, poissaoloihin ja tuottavuuteen vaikuttavat myös työolot.

Tutkijoiden mielestä useiden työnantajien ja toimialojen pitäisi kiinnittää niihin huomiota.

– Jos työolot koetaan liian huonoiksi, poisvirtaus ammatista lisääntyy, he kirjoittavat.

Ratkaisuiksi työvoimapulaan tutkijat ehdottavat työurien pidentämistä, työvoiman määrän lisäämistä, työnteon kannustinten parantamista, laadukasta koulutusta ja tuottavuuden parantamista. He ennakoivat, että työnantajien vastuu työntekijöidensä osaamisen kehittämisestä kasvaa.

Työperäisestä maahanmuutosta tutkijat eivät odota nopeaa helpotusta tilanteeseen, sillä kansainvälisistä osaajista kilpailevat muutkin maat.