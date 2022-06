Näiden vinkkien avulla on mahdollista säästää rahaa lähes itsestään.

Pienistä säästöistä kertyy iso summa. Jos esimerkiksi vaihtaa päivittäiset limsat, energiajuomat tai noutokahvit hanaveteen, voi päästä jopa tuhannen euron vuotuiseen säästöön.

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell kertoo itse harrastavansa päivittäistä kilpailutusta ruokakaupassa.

– Kun olen ottamassa jugurttia ostoskärryyn, tarkistan, löytyykö vierestä samantyyppistä jugurttia halvemmalla. Teen tällaista hintavertailua kaikkien mahdollisten tuotteiden kanssa. Tarkistan myös kilo- ja litrahinnat, ja otan edullisimman.

Myös isommissa asioissa pystyy säästämään.

– Sain puhelun eräältä herralta, joka kertoi lopettaneensa tupakoinnin, koska ei halunnut vähentää autoilua tai kahvinjuontia. Säästöä oli tullut valtavasti.

Kokosimme 32 vinkkiä, joiden avulla on mahdollista säästää huomaamatta.

1. Luopumalla tupakasta säästät juuri niin paljon kuin tupakkaan kuluu rahaa. Yhden askin päivävauhdilla säästät joka viikko noin 70 euroa ja vuodessa yli 3 600 euroa.

2. Ruokamenoja voi pienentää hyvällä suunnittelulla. Suunnittele etukäteen tulevien päivien ruuat ja syömiset sekä laadi niistä ostoslista kauppaan. Ruokaostokset kannattaa keskittää pariin kolmeen viikkokäyntiin.

3. Vertaile hintoja ja osta ruokaa tarjouksesta, ja suosi kauden tuotteita, kuten kotimaisia vihanneksia kesällä.

Säästäväinen suosii kausituotteita.

4. Ruokaa kannattaa valmistaa kerralla isompi määrä. Jaa ruoka rasioihin, pakasta ja ota evääksi töihin. Voit säästää joka viikko kymmeniä euroja, jos korvaat omilla eväillä päivittäisen ravintolalounaan, pikaruuan ja kahvilaherkut tai osan niistä.

5. Vältä ruokahävikkiä. Älä tee uutta ruokaa, jos jääkaapissa on vielä eilistä jäljellä. Kahvia voit säästää kaatamalla ylimääräiset suodatinkahvit pannusta termospulloon odottamaan seuraavaa kahvihampaan kolotusta.

Tulevien päivien ruuat ja syömiset kannattaa suunnitella etukäteen.

6. Opettelemalla eroon päivittäisestä noutokahvista, limsasta tai energiajuomasta, rahaa säästyy jopa 800 euroa vuodessa. Vältä myös pulloveden ostamista ja nauti mieluiten ilmaista hanavettä.

7. Yksi 10 euron hampurilaisateria tai pizza kerran viikossa maksaa vuodessa yli 500 euroa.

8. Laadi viikkobudjetti ja pitäydy siinä.

9. Säästä kuitit tai merkitse muistiin kaikki menosi ja tulosi. Vertaile viikkomenoja ja merkitse ylös syntyneet säästöt. Se kannustaa säästämään lisää.

10. Mieti, tarvitsetko aivan välttämättä tavaran, jonka haluaisit hankkia. Kun innostut tekemään verkko-ostoksia, jätä tuotteet ostoskoriin odottamaan esimerkiksi yön yli. Voi olla, ettei hankinta tunnu järkevältä enää tänään.

11. Vaatteita, kirjoja, työkaluja ja muita tavaroita kannattaa lainata naapureiden tai kavereiden kesken sen sijaan että ostaa niitä omaksi. Sopikaa selkeät säännöt lainaamiselle.

12. Älä tee verkko-ostoksia väsyneenä, sillä harkintasi voi pettää. Ruokakaupassa voi käydä samoin, jos menet nälkäisenä ostoksille.

13. Älä osta velaksi. Pyri eroon luottokorttiveloista, sillä niiden korkoihin kuluu kuukaudessa sievoinen summa.

14. Maksa luottokortti ”tyhjäksi” kerran kuukaudessa, älä kerrytä luottoa. Vertaile luottokorttien korkokustannuksia, kilpailuta ja yhdistä luotot yhdeksi velaksi.

Luottokorttien korkokustannuksia kannattaa vertailla.

15. Käy tarkkaan läpi tiliotteesi ja luottokorttilaskusi, sillä saatat maksaa kuukausittain jopa kymmeniä euroja erilaisista digi- ja suoratoistopalveluista, sovelluksista ja tilauksista, joita et enää käytä tai tarvitse. Useimmat tilaukset jäävät kokeilujakson jälkeen voimaan. Irtisano sellaiset.

16. Tiliotteelta voi löytyä muitakin ”yllätyksiä”. Esimerkiksi rahapeleihin voi kulua viikoittain paljon rahaa. Jos käyttää 30 euroa viikossa rahapeleihin, ja jos voittoja ei tule, voittojen metsästämiseen kuluu vuodessa 1 560 euroa ja 10 vuodessa 15 600 euroa. Mitä jos sijoittaisit 30 euroa joka viikko vaikka rahastoihin?

17. Vältä soittamista maksullisiin numeroihin. Asia voi hoitua ilmaiseksi sähköpostilla tai käyttäjätilin kautta.

18. Liikunnan harrastamisesta ei ole pakko maksaa, sillä ilmaiseksi voi harrastaa kaikenlaista. Käytä hyödyksesi esimerkiksi ulkokuntosaleja.

Ulkokuntosalilla urheilu ei maksa mitään.

19. Keskitä ja kilpailuta vakuutukset riittävän usein. Edullinen vakuutus usein kallistuu huomaamatta ensimmäisen vuoden jälkeen. Myös puhelinliittymäsopimus kannattaa välillä kilpailuttaa.

20. Opettele säästämään sähköä. Sammuta tarpeettomat valaisimet äläkä pidä laitteita valmiustilassa. Poista kännykän latausjohto latauksen jälkeen.

21. Sulata kylmälaitteet säännöllisesti, sillä niihin kertynyt jää lisää energiankulutusta.

22. Vanha jääkaappi ja pakastin kannattaa uudistaa, sillä nykylaitteet kuluttavat sähköä vähemmän. Satsaa mahdollisimman hyvään energialuokkaan.

23. Puhdista pyykinpesukoneen nukkasihti säännöllisesti, sillä tukkeutunut sihti lisää koneen energiankulutusta. Vältä turhaa pyykkäämistä ja mieti, voisiko pelkkä tuuletus riittää. Kuivurin käyttö kuluttaa paljon energiaa. Pese täysiä koneellisia. Sama pätee astioiden pesuun.

24. Puhelinta ei kannata vaihtaa uuteen malliin, jos nykyinen vielä toimii.

25. Kodin ilmettä pystyy uudistamaan ilman tuhansien eurojen remontteja. Kuluneet pinnat ja huonekalut voi maalata, ja sohvan verhoilun voi uusia vaikka kirpputorilta löytyvällä peitolla. Netti on pullollaan tee-se-itse-vinkkejä ja tutoriaaleja.

Kirpputoreilta voi tehdä edullisia löytöjä.

26. Osta vaatteet käytettyinä. Varsinkin lapsille löytyy hyväkuntoisia vaatteita ja muuta tavaraa netistä ja kirppareilta.

27. Matkoilla kannattaa hyödyntää Airbnb:n kaltaista edullista asunnonvuokrausta. Voit myös vuokrata oman kotisi matkan ajaksi.

28. Varaa majoitus kohteesta, jossa voit laittaa itse ruokaa. Jos olet liikkeellä perheen kanssa, ulkona syömiseen kuluu rahaa todella paljon.

29. Opettele taloudellinen ajotapa. Aja rauhallisesti, ennakoi ja pidä kaasujalka kevyenä. Myös vauhtia vähentämällä säästät polttoainetta.

Lompakko kiittää taloudellisesta ajotavasta.

30. Jos et käytä autoa esimerkiksi loman aikana, poista se liikennekäytöstä, eli laita auto seisontaan. Se onnistuu kätevästi traficom.fi-sivustolla Oma asiointi -palvelussa. Poisto maksaa 5 euroa, ja liikennekäyttöön palauttaminen on ilmaista. Traficomin sivuilla on laskuri, josta näkee, paljonko säästöä syntyy oman auton verosta ja vakuutuksista.

31. Kerää smoothiemarjat metsästä ja säilö ne niin että marjoja riittää koko vuodeksi. Myös metsäsienet ovat ilmaisia.

32. Pidä sähkökiuasta päällä vain tarvittava aika. Tämä on tärkeää varsinkin, jos saunot usein. Kiuas kuluttaa paljon sähköä.

Marjoja kannataa pakastaa talvella syötäväksi.

