Raisio valmistelee kalanrehuyhtiönsä myymistä

Raisioaquan tuotannosta kaksi kolmannesta on suuntautunut Venäjälle.

Elintarvikeyhtiö Raisio on aloittanut valmistelut konserniin kuuluvan kalanrehuyhtiö Raisioaquan myymiseksi, yhtiö kertoo. Raision tavoitteena on, että Raisioaquaa koskeva järjestely saatetaan päätökseen tilikauden 2022 aikana.

Raisio on keskeyttänyt viennin Venäjälle maaliskuussa. Yhtiö on vienyt Venäjälle elintarvikkeita ja kalanrehuja, ja suurin osa Venäjältä kertyneestä liikevaihdosta on tullut kalanrehujen viennistä. Raisioaquan tuotannosta kaksi kolmannesta on suuntautunut Venäjälle.

Muiden markkinoiden osalta Raisioaquan liiketoimintaa edistetään normaalisti. Toimet korvaavan liikevaihdon ja kustannussäästöjen aikaan saamiseksi on aloitettu.

Tällä hetkellä Raisioaquan vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 21 miljoonaa euroa.

