Riittääkö Tampereella olut kultajuhlijoille?

Leijonien kultajuhlia vietetään tänään Tampereen Hakametsässä.

MM-kulta on tehnyt suomalaisista janoisia.

Eilen maailmanmestaruuden voittaneiden Leijonien kultajuhlia vietetään illalla Tampereen Hakametsässä. Hakametsään pakkautuvan juhlaväen voi odottaa sammuttavan janoaan paikallisissa ravintoloissa. Riittääkö Tampereella olut?

Suomen suurimman ravintolayhtiön Noho Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström kertoo, että juhliin on varauduttu riittävällä määrällä henkilökuntaa ja alkoholia. Noholla on Tampereella noin 60 ravintolaa. Osa ruokaravintoloista on maanantaina suljettu, mutta pubit ovat auki normaalisti ja kultajuhlien vuoksi myös osa yökerhoista.

– Olemme valmistautuneet, että suomalaiset jatkavat kultajuhlia tänään Tampereella.

Kovasta menekistä huolimatta Vikström vakuuttelee, että maanantainakaan olut ei ravintoloista lopu. Noho Partners myi kisojen aikana pelkästään Nokia-areenalla yhteensä 100 000 litraa olutta.

– Sekin pystyttiin myymään. Ei tänään kalja lopu. Se on ihan varmaa.

Viikonloppuna Vikström sanoi Taloussanomille, että Nokia-areenan yksittäisen MM-päivän myyntiennätys on 700 000 euroa. Nokia-areenalla on yhteensä 22 Nohon ravintolaa.

Vikström odottaa, että maanantaihin osuvista juhlista huolimatta Tampereella jaksetaan juhlia. Varsinkin Ilonassa olevien jatkojen hän uskoo kiinnostavan juhlakansaa, koska paikalle odotetaan myös kultajoukkuetta.

– Uskon, että varsinkin Ilonassa mennään ihan aamuun asti.

Myös Pirkanmaan Osuuskaupan pubien ryhmäpäällikkö Marko Lehtinen vakuuttaa, että olutta on riittävästi. Hän sanoo, että kesäkaudella juomaa tilataan normaalistikin enemmän. Silti kultajuhliin pitää varautua tavallista paremmin.

– Kyllä meillä pitäisi olla varastossa sen verran tavaraa, että riittää.

Jo sunnuntaina ravintolat täyttyivät, mutta varastot eivät tyhjentyneet.

– Menemme äärirajoilla, mutta toistaiseksi on riittänyt.