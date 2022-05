Näissä ammateissa on erityisen pitkät vuosilomat

Vuosilomien pituudet vaihtelevat erittäin paljon. Jotkut muutkin kuin opettajat ja kansanedustajat voivat irrottautua työstään miltei koko kesäksi.

Vähintään neljän viikon kesälomaa pidetään Suomessa vakiona, kun palkansaaja on ollut samalla työnantajalla vähintään vuoden. Loman pituus määräytyy vuosilomalain ja työehtosopimuksen perusteella. Se vaihtelee valtavasti alasta ja työnantajasta riippuen. Osalla aloista uran pituus ja saman työnantajan palveluksessa työskenneltyjen vuosien määrä venyttää lomaa.

Pitkistä lomista puhuttaessa muistetaan aina mainita opettajat. Kevätlukukauden päättyessä paitsi oppilaat myös opettajat pääsevät vapaalle. Opettajien ammattijärjestön mukaan kyse on kuitenkin opetuksettomasta ajasta, sillä opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmässä oleville opettajille ei kerry varsinaista vuosilomaa.

Määräaikaisille opettajille kesäkeskeytys voi tarkoittaa ainakin osin palkatonta lomaa tai oikeastaan jopa työttömyyttä, sillä osalla työsuhteet kestävät vain lukuvuoden loppuun.

Esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajat ja vaikkapa rehtorit ovat oikeutettuja vuosilomaan. Sen pituus riippuu työnantajasta.

Valtiolla ja kunnissa pitkässä palvelusuhteessa voi ansaita enimmillään 38 lomapäivää. Tuollaisen loman saa esimerkiksi virkamies työskenneltyään valtiolla 15 vuotta.

Toisin kuin yleensä yksityisillä työnantajilla, valtiolla ja kunnissa lauantaita ei lasketa työpäiväksi, joten vuosilomaa kuluu viikossa vain viisi päivää. Koska juhlapäiviä ei yleensä lasketa lomapäiviksi, esimerkiksi juhannusaatto venyttää lomaa. Niinpä pitkään valtiolla työskennellyt virkamies voi lomailla miltei kahdeksan viikkoa.

Eduskunnassa kevätistuntokausi päättyy yleensä juhannukseen ja syysistuntokausi alkaa syyskuun alkupuolella eli väliin jää noin kaksi ja puoli kuukautta.

Tarvittaessa aikatauluja voidaan kuitenkin muuttaa. Lisäksi moni kansanedustaja kiertää kansalaisten parissa, pitää puheita ja tekee muitakin liittyviä tehtäviä kesätauollakin.

Myös toimittajilla on tavallista pidemmät lomat. Kymmenen vuoden työrupeaman jälkeen kesälomaa on kertyy 36 päivää. Saman voi saada, jos on tehnyt yövuoroja kaksi vuotta. Yksityisillä aloilla yksi lomaviikko kuluttaa kuitenkin kuusi lomapäivää eli loma on kuuden viikon pituinen.

Palvelualoilla on tavallista, että vuoden työsuhteen jälkeen kesälomaa on 24 arkipäivää eli neljä viikkoa. Kaupan alaa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualaa sekä kiinteistöpalveluita koskevat omat määräyksensä.

Pääosalle palkansaajista maksetaan lomarahaa, joka on tavallisimmin puolet vuosiloma-ajan palkasta eli esimerkiksi 3 000 euron palkasta lomaraha on 1 500 euroa. Osa pystyy vaihtamaan lomarahansa vapaaksi, ja näin pidentämään lomaansa ainakin pari viikkoa.

Osa työntekijöistä voi venyttää lomaansa työajantasaamisvapaiden eli pekkasiksi kutsuttujen päivien avulla. Esimerkiksi teollisuudessa on yleensä 8 tunnin työpäivä ja 40 tunnin työviikko, mutta monella muulla alalla työaika on lyhyempi.

SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto kertoo, että vaikkapa teknologiateollisuudessa työajan lyhennyksiä voi olla vuodessa 12,5 päivää. Kuljetuksessa niitä voi olla enintään 19 päivää työajasta ja arkipyhien sijoittumisesta riippuen. Jos työantajalle sopii, vapaat voidaan pitää myös vuosiloman yhteydessä.

On tavallista, että työntekijöiden toiveita loman ajankohdasta kysytään, mutta työnantajalla on oikeus päättää, milloin lomat pidetään. Lähtökohta useimmilla aloilla on, että lomasta vähintään kaksi viikkoa on yhtäjaksoista. Esimerkiksi teollisuudessa kolmivuorotyötä tekevän pitää saada pitää vähintään 24 lomapäivää putkeen.

Vuosilomalain uudistaminen on pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelmassa. Lehto sanoo, että se ei kuitenkaan etene tällä hallituskaudella. Myöskään keskustelu lomapankista ei hänen mukaansa etene.

Lomapankin ideana on, että lomaoikeus voisi säilyä, vaikka työpaikka vaihtuisikin. Nyt useimmilla aloilla työn vaihtaja voi saada alle vuoden työsuhteessa palkallisen loman vain, jos onnistuu sopimaan siitä työnantajansa kanssa työstään sopiessaan.

Määräaikaista tai silpputyötä tekevät ovat vakituisia työntekijöitä heikommassa asemassa. He eivät pysty pitämään aina välttämättä ollenkaan palkallista kesälomaa tai saavat sitä vain vähän.

Moni yrittäjä puskee töitä pidemmittä tauoitta. Etenkin maatalousyrittäjillä ja monilla muilla kausiluontoista työtä tekevillä kesä voi olla vuoden kiireisintä aikaa.