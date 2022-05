Alle 30-vuotiaat olivat kunta-alalla enemmän ”saikulla” kuin yli 50-vuotiaat

Koronavuosien aikana sairauspoissaolot lisääntyivät nuorilla työntekijöillä. Sairauspoissaoloja oli eniten töissä, joissa etätyön mahdollisuutta ei ole ollut.

Koronavuosina sairauspoissaolot lisääntyivät alle 30-vuotiailla kuntatyöntekijöillä, Työterveyslaitos kertoo tiedotteessaan.

Vuosina 2020–2021 alle 30-vuotiailla oli enemmän sairauspoissaolopäiviä kuin yli 50-vuotiailla.

Vuonna 2021 kuntatyöntekijät olivat keskimäärin 16,7 päivää poissa töistä oman sairauden takia. Nuorten työntekijöiden keskiarvo oli 17,7.

– Tulokset antavat aihetta huoleen nuorista työntekijöistä. On kuitenkin vaikeaa erottaa iän ja ammatin vaikutuksia toisistaan. Nuoret työntekijät työskentelevät usein lähityössä ja ammateissa, joissa sairauspoissaoloja on paljon ja joissa myös esimerkiksi korona-altistus on todennäköisempää, sanoo vanhempi tutkija Jenni Ervasti Työterveyslaitoksesta tiedotteessa.

Sairauspoissaolojen syitä ei ollut tutkimuksen tekijöiden tiedossa, mutta yleisesti mielenterveyssyyt korostuvat nuorilla työntekijöillä.

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksessa on seurattu työntekijöiden sairauspoissaoloja vuodesta 2000 alkaen. Eniten sairauspoissaoloja oli vuonna 2008.

Vuodesta 2013 lähtien sairauspoissaolojen määrät ovat pysyneet keskimäärin 16–17 päivässä.

Vuonna 2019 eli ennen koronapandemiaa kuntatyöntekijät olivat poissa töistä oman sairauden takia keskimäärin 16,5 päivää.

Pandemia on näkynyt eri ammattiryhmissä eri tavoin. Monissa hoitoalan ammateissa sairauspoissaolot lisääntyivät selvästi.

Koronavuosien aikana kasvoi myös niiden työntekijöiden osuus, jotka eivät olleet päivääkään sairauslomalla. Nolla päivää sairastaneiden työntekijöiden osuus oli 23,5 prosenttia vuonna 2019, kun vuonna 2021 se oli 29,4 prosenttia. Yksi syy on oletettavasti lisääntynyt etätyö.

Sairauspoissaolojen kärjessä oli vuonna 2021 esimerkiksi koulunkäyntiavustajat, muut avustavat ja palvelutyöntekijät, kodinhoitajat, hoitajat ja lähihoitajat, lastenhoitajat, laitoshuoltajat, perhepäivähoitajat, hammashoitajat, lastentarhanopettajat, kuljettajat, keittiötyöntekijät, sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat.

Vähiten sairauspoissaoloja oli johtajilla, erityisasiantuntijoilla, taloussihteereillä ja tiedottajilla.